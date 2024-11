Geoană vrea ca populația să fie pregătită: „În caz de Doamne ferește”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Mircea Geoană a declarat sâmbătă, la Slatina, că este în favoarea pregătirii populaţiei pentru situaţii deosebite şi nu crede că trebuie reintrodus stagiul militar obligatoriu.

Totodată, Mircea Geoană a menţionat că este nevoie de un mecanism bazat pe un voluntariat atractiv.

„Sunt în favoarea introducerii unei forme de pregătire a populaţiei noastre pentru situaţii deosebite. Nu doar războiul este un risc, sunt calamităţi naturale, sunt situaţii, Doamne fereşte, grave, care pot surveni şi populaţia noastră este nepregătită pentru a putea să facă faţă unei situaţii excepţionale. Nu cred că trebuie să reintroducem serviciu militar obligatoriu. Eu am făcut aici, în Slatina, armata, la artilerie, când intrasem la facultate. Dar avem nevoie de un mecanism pe bază de voluntariat, un voluntariat atractiv, bine plătit, motivant, cum se întâmplă, de exemplu, în Finlanda şi în alte ţări”, a spus Mircea Geoană.

Acesta a argumentat că modelul pe care îl propune este apropiat de cel finlandez.

„Cred că o ţară care nu are o minimă pregătire a cetăţenilor în faţa unor situaţii deosebite este o ţară vulnerabilă în caz de, Doamne fereşte. Poate să vină oricând un atac cibernetic împotriva sistemului energetic, împotriva sistemului bancar, împotriva sistemului sanitar din România şi atunci, oameni pregătiţi nu doar pentru, Doamne fereşte, război, dar pentru situaţii neprevăzute, este lucru important. Şi în angajamentul meu propun un model, este apropiat de cel finlandez, în care tinerii şi tinerele care doresc să voluntarieze pentru a face acest tip de pregătire primesc un salariu mai mare decât la slujba pe care o aveau înainte, compania care îi încurajează să meargă să facă acest stagiu are un avantaj fiscal, se reduc impozitele pe muncă pentru a putea să fie interesant şi pentru angajator, iar în timpul acelui scurt stagiu, de câteva luni, tinerii respectivi primesc gratuit din partea statului finlandez o pregătire gratuită în orice meserie sau orice domeniu pe care l-ar considera interesant, vor să facă IT, vor să facă business, vor să facă filosofie, vor să facă religie. Şi atunci, deodată, acest subiect de care noi fugim astăzi, că ne e teamă de modul vechi şi urât în care se făcea armata în România, pe vremea mea cel puţin, devine atractiv şi interesant şi o dezvoltare în carieră şi câştigăm şi noi câştigă şi cel care face acest lucru şi câştigă şi societatea”, a explicat Mircea Geoană.

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Mircea Geaonă a avut sâmbătă, la Slatina, o întâlnire cu susţinătorii.