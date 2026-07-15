Prima operație din lume realizată de roboți umanoizi pe un pacient viu

Roboții nu au fost lăsați să opereze singuri, ci au fost controlați de la distanță de doi chirurgi umani, experimentați. De asemenea, acești roboți umanoizi au fost fixați cu sisteme de susținere pentru a preveni o eventuală cădere.

Roboți umanoizi folosiți într-o operație

Intervenția experimentală a fost realizată de mai mulți cercetători din cadrul Universității California din San Diego (UC San Diego).

Prin acest studiu s-a urmărit dacă unii roboți umanoizi pot oferi servicii medicale în zone unde medicii nu pot fi prezenți fizic.

„Roboţii cu formă umanoidă oferă un potenţial unic. În special pentru asistarea intervenţiilor chirurgicale”, au explicat cercetătorii în prezentarea proiectului publicată pe GitHub.

Chirurgia robotică vs. roboți umanoizi

În prezent, chirurgia minim invazivă se bazează pe roboții chirurgicali de tipul da Vinci Surgical System. Utilizarea roboților umanoizi în chirurgie aduce un plus de valoare în ceea ce privește precizia, controlul și siguranța chirurgiei minim invazive.

Cercetătorii nu exclud rolul esențial avut de oameni în acest experiment. Potrivit studiului publicat și în revista Nature, există unele provocări importante care trebuie rezolvate înainte de utilizarea tehnologiei în practica medicală.

Ce tip de roboți s-au folosit

Pentru acest experiment, oamenii de știință au realizat doi roboți comerciali Unitree G1, disponibili deja pe piață. Au dimensiuni reduse, cu o înălțime de 1,2 – 1,5 metri și o greutate de 32 de kilograme. Prețul lor pornește de la 20.000 de dolari.

Pentru a-i include în studiu, roboții au fost adaptați, fiind echipați cu mâinile robotice Dex3, prevăzute cu trei degete articulate și articulații motorizate.

Roboţii beneficiază şi de mobilitate suplimentară la încheieturi şi în zona taliei, ceea ce le permite să manevreze instrumente chirurgicale.

Autorii articolului despre roboții umanoizi utilizați în intervenția experimentală arată că astfel de roboți ar putea deveni indispensabili oamenilor. Ei ar putea fi integrați în bazele de cercetare din Antarctica, Stația Spațială Internațională sau misiunile cu echipaj uman de pe Marte, programate pentru viitor.