Lucescu, atacat de un fost elev

Mircea Lucescu a antrenat în cariera sa ambele echipe fanion din fotbalul ucrainean. Este vorba despre Șahtior Donețk, unde a stat 12 ani, și din 2020 marea rivală Dinamo Kiev. De aceea, fanii lui Dinamo nu l-au iubit și nu l-au acceptat, deși le-a adus un titlu chiar din primul sezon.

Unul dintre jucătorii pe care i-a avut sub comandă la Kiev a fost Vladislav Kabaev, 28 ani, venit în 2022 de la Zoria Lugansk. Acesta a acordat un interviu presei din țara sa în care vorbește despre faptul că nu a putut avea niciodată un raport deschis, o comunicare fluentă cu tehnicianul român, simțindu-se inconfortabil psihic din acest motiv.

„Adaptarea mea la Dinamo a fost dificilă, la fel ca la Zorya Lugansk. A durat aproximativ un an. La început, totul a fost bine din punct de vedere emoțional, dar când s-au terminat emoțiile a apărut o gaură psihologică, a fost foarte greu să ies din ea.

Nu am avut niciodată un dialog cu Lucescu. Poate că și asta a jucat un rol. E greu de spus. Am analizat mult toate cele și am săpat în mine. Am citit multe despre mine pe internet. Pentru prima dată în viața mea am întâlnit un astfel de om”.

Pentru Kabaev, plecarea lui Mircea Lucescu în 2023 a sunat ca o eliberare, pe care o recunoaște fără ezitare. „Sunt mult mai bine acum. Am un dialog cu antrenorul principal, înțeleg ce vrea el de la mine într-o situație sau alta. Am mai multă libertate pe teren, și nu așa cum a fost la Lucescu. Acum am o poziție mai ”plutitoare”. Asta e mai aproape de mine. Îmi înțeleg nivelul, știu că sunt fotbaliști mai puternici decât mine. Și știu că pot face mai mult”