Din cauza semnalelor detectate de camerele de supraveghere, patru aeronave – două românești F-16 și două germane Eurofighter Typhoon – au fost ridicate în aer pentru verificarea situației și protejarea spațiuluii aerian național.

Aeronave ridicate pentru misiuni de cercetare și siguranță

Primele două aeronave F-16, dislocate la Baza Aeriană Fetești, au decolat la ora 00:17, urmate de două aeronave Eurofighter Typhoon, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, la ora 02:45. Acțiunea a avut loc conform procedurilor de poliție aeriană, pentru cercetare și asigurarea securității spațiului aerian al României.

„Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național”, a transmis MApN.

Ministerul a mai transmis că respinge ferm atacurile Federației Ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, considerându-le „o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale”.

România rămâne în contact permanent cu aliații NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție.