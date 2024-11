Partidul Social Democrat va decide după alegerile parlamentare pe cine susţine pentru turul al doilea al prezidenţialelor, a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose.

„Asta va fi o decizie pe care o va lua partidul după alegerile parlamentare, pe data de 2”, a arătat Tudose într-o declaraţie acordată presei, la sediul PSD.

Discuţiile referitoare la o posibilă schimbare a întregii conduceri a PSD, a apreciat el, vor avea loc abia după data de 8 decembrie, când se vor termina alegerile.

„Chiar vreţi să îmi dau demisia? Dacă îmi dau demisia acum, sunteţi mulţumită? Am înţeles, o să ne dăm toţi demisia şi plecăm în munţi şi închidem PSD-ul. Este un eşec. Asta e. O să tragem concluziile după, nu acum, în timpul războiului”, a răspuns Tudose unei întrebări venite din partea presei.

El şi-a exprimat speranţa ca PSD să rămână la guvernare, având în vedere că este cel mai mare partid, dar a menţionat că decizia va fi luată după scrutin, în funcţie de rezultatul alegerilor. De asemenea, a estimat că la parlamentare va fi o prezenţă de peste 50%.

„Votul de duminică arată că lumea se schimbă. Este o chestie pe care nu a văzut-o nimeni. Nici dumneavoastră nu aţi văzut-o, nici sociologii, nici noi nu am văzut-o. Noua, ştiu eu… religie de comunicare, pe TikTok… Am înţeles acum că mare parte din populaţie caută să vadă ce a votat. Că întâi au votat şi acum vor să vadă ce au votat. Noi, duminică, avem alegerile parlamentare, care generează şi guvernul, şi politicile de guvernare. La partid suntem în regulă. Suntem toţi aici, nu am stins lumina. Ne concentrăm pentru duminică, fiindcă alegerile de duminică pot să însemne rămânerea României pe o anumită cale, predictibilă, cu tot ce înseamnă program de guvernare coerent, pe care l-am prezentat. Sau să intrăm din nou în nu ştiu ce experimente”, a spus Tudose.

El a reamintit că este coordonatorul campaniei pentru alegerile parlamentare şi a menţionat că, duminică, românii pot să aleagă oferta PSD, care este una „coerentă” şi „are cap, are coadă”. Totodată, a mai precizat că social-democraţii au demonstrat că ştiu să guverneze, fiind implicaţi în protecţia socială, dar şi în investiţii, precum autostrăzi sau spitale.

„Eu înţeleg că există voturile anti-sistem, chestia asta ‘nu ne e bine cu ceva’, dar ideea de a arunca totul în aer şi de a face experimente… Noi am mai avut experimente. Problema mare a constat în faptul că după orice experiment, până la urmă, ştiţi că au fost glumele acelea… ‘Băi, ăştia cu PSD-ul, am glumit cu voi cu plăcuţa, haideţi înapoi că e rău p-aci’. Până la urmă, electoratul este stăpân pe votul lui, generează chestia asta. Probabil că peste patru ani va trebui să o luăm de la capăt”, a apreciat el.

Tudose a mai spus că politicile promovate de PSD „nu au eşuat”, dovadă în acest sens fiind inclusiv proiectele inaugurate în domeniul infrastructurii. El a evidenţiat că este posibil ca partidul să fi avut o problemă cu transmiterea mesajelor legate de „realizări”.

„Noi am făcut autostrăzile, că circulă oamenii pe ele, nu circulăm numai noi, cei de la PSD. Celebrele spitale pe care toată lumea le aştepta şi nu le-a făcut nimeni… Nu mai e la nivel de concept”, a declarat el.