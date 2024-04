MILIOANE DE LEI ARUNCATE LA CANAL SAU CABALA APEI IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI!

Anual, milioane de euro sunt aruncate (la curs BNR!) de cetățenii Bucureștilor în rețeaua de canalizare a Capitalei. Din fericire, banii nu rămân acolo, fiind colectați cu grijă, până la ultimul bănuț!

Atunci cand a spus că “Nu-s vremile sub om, ci bietul om sub vremi”, nefericitului cronicar Miron Costin nu-i trecea in mod sigur prin minte că vremile și legile naturii vor trebui sa se supună pană la urma omului. Sau, dacă nu omului, unei institutii inventate de acesta… De exemplu, APEI NOVA Bucuresti!

Timp de câteva luni mass-media a fost inundată de o campanie de popularizare a imaginii “oamenilor cu un job important” având au o misiune importantă: “să furnizeze servicii esențiale pentru locuitorii Bucureștiului”.

Am renunțat să deslușesc ce este acela un job, niciuna dintre editiile DEX neoferind explicații ale acestui termen, mulțumind-mă cu precizările anunțului: dispecer, inginer, automatist, șofer, instalator, tehnician… Portretele deținătorilor joburilor demonstrează un proces de selecție riguros, inspirat de cele organizate pentru prezentatori TV sau protagoniști ai serialelor cu subiecte romantic.

O explicație a intensității campaniei de promovare a “oamenilor cu un job important” ar putea fi aceea că astfel de oameni ar constitui o apariție exotică in București, complet necunoscută cetățenilor. Includerea în contractele cu salariații a unei clauze care sa prevadă obligația angajatorului APA NOVA de a publica periodic in presă, suportând costul, fotografii ale salariatului pare puțin probabilă deoarece, nefiind menționat și numele “omului cu un job important”, se alimentează suspiciunea că ar fi doar niște actori…

Dacă nu putem intui mobilul campaniei, putem în schimb să eliminăm pe cel la care, cu mare probabilitate, s-au gândit cei vizați de mesaj: promovarea comercială pentru majorarea segmentului de piață controlat. Motivul este atât de banal, încât exclude matematic această ultimă ipoteză: APA NOVA BUCURESTI deține monopolul distribuției și colectării apei în Municipiul București, adică 100% din această piață. Din acest motiv, creșterea cifrei sale de afaceri și a profitului nu poate proveni decât din creșterea prețului apei, a serviciilor adiacente sau… din inițiative de-a dreptul revoluționare!

Bucureștenii care și-au amenajat o grădină mai mare sau mai mică în incinta proprietății sunt nevoiți să suplinească lipsa sau iregularitatea ploilor udând florile cu apă din rețeaua de alimentare a locuinței. După stropire apa ar trebui, după reținerea în teren, să re-intre în circuitul natural, adică absorbita de vegetație și/sau eliberată treptat prin evaporare. Așa ar trebui, pentru că în realitate intervin oamenii cu joburi importante de la APA NOVA și, conform propriei lor formulări din facturi, colectează 100% din apa utilizată pentru udatul grădinii sau a curții și o varsă integral, fără a pierde nici măcar o picătură în rețeaua de colectare la care grădina nici măcar nu este racordată!

Cel puțin teoretic, majoritatea covârșitoare a familiilor bucureștene își spală rufele în familie și apoi, incontestabil… le usucă! După stoarcere, rufele rețin o cantitate semnificativă din apa utilizată pentru spălare – cca. 6% – (higroscopicitate textilă) care prin uscare în aer liber ar trebui să treacă direct în atmosferă. Ei bine, chiar și apa reținută de rufe după spălare și evaporată în atmosferă în cadrul procesului de uscare este cu grijă colectată și deversată în rețeaua de canalizare în același admirabil procent de 100% de către oamenii cu joburi importante!

Uimitoarea eficiență a colectării se manifestă chiar și acolo puțini s-ar fi gândit. Din apa băută pentru supraviețuire de bucureșteni și animalele lor de casă (câini, pisici), o bună parte este eliminată prin respirație și transpirație. Din apa ingerată ca aliment, o anumită cantitate (750 – 900 ml/zi, respectiv 22.5 – 27 l/lună/persoană) este eliminată zilnic în atmosferă de organismul uman. Oamenii cu joburi importante colectează și apa eliminată prin cele două procese biologice umane și o deversează în rețea în procent de… ? Ați ghicit: 100%!

Altor utilizări ale apei alimentate din rețea în cazul cărora cu certitudine apa nu este deversată în rețea (udare flori de apartament sau spălare veselă, geamuri, podea, acestea din urmă reținând invariabil o cantitate de apă ce se evaporă în procesul uscării) sunt colectate de aceiași oameni cu joburi importante cu aceeași uimitoare eficiență de 100%!

Impulsionați de spiritul inovator-revoluționar al luptei contra legilor naturii, oamenii cu joburi importante nu puteau ignora oportunitatea uriașă oferită de… apa de ploaie. Apa de ploaie căzută pe același teren cu destinație grădină udată alternativ cu apă de la rețeaua de alimentare nu putea avea alt circuit decât al stropitului voluntar: este cu grijă colectată de știm deja cine și deversată în conductele cu care terenul nu comunică nici măcar prin… osmoză!

În totalul unei facturi APA NOVA (pentru cei interesați factura ANB231277288) “colectarea” și “transportul” apei de ploaie reprezintă 19.75 % iar „serviciile de canalizare” a apei potabile alimentate reprezintă 27.69%. Serviciul de furnizare a apei potabile și apa însăși nu reprezintă decât 52.56% din valoarea facturii!

Deocamdată, ignorăm prețurile apei potabile furnizate, misteriosului proces de „colectare a apei meteorice” sau serviciilor de canalizare și complexul proces al aprobării lor. Deocamdată…

Să discutăm despre cantități.

Anterior concesionării serviciilor de furnizare a apei și de canalizare în Municipiul București stabilirea cantității de apă preluată de rețeaua de canalizare se stabilea prin înmulțirea cantității de apă potabilă consumată cu 80%, procent care lua în considerente pierderile inerente anterior menționate, determinate de și în strictă conformitate cu legile naturii și cu… bunul simț!

În anul 2021de exemplu, de serviciile APEI NOVA BUCUREȘTI beneficiau 138 840 de clienți, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de utilizatorii casnici și gospodăriile particulare. In acelasi an s-au facturat 137,74 milioane mc de apă potabilă și 175,14 milioane mc de apă uzată. Logic, diferența de 37,40 milione mc nu a fost altceva decât… apă de ploaie!

In anul 2022, APA NOVA BUCUREȘTI a raportat o cifră de afaceri (suma totală a veniturilor realizate din vânzarea de apă și servicii conexe) de 988 731 526 RON. In lipsa informațiilor detaliate, putem presupune că sursele cifrei de afaceri respectă aproximativ structura prețului plătit de bucureșteni:

furnizarea apei – 52.56% / 519 677 290 RON

serviciile de canalizare a apei furnizate – 27.69% / 273 779 759 RON

serviciile de colectare și transport a apei de ploaie – 19.75% / 195 274 476 RON

In ce privește apa potabilă, aceasta a fost neîndoielnic consumată și facturată corespunzător din punct de vedere cantitativ, beneficiind de contorizare.

Dacă s-ar fi menținut procentul de 80% x cantitatea apei furnizate, aplicabil anterior concesiunii către APA NOVA și inclus în Contractul de Concesiune (art. 1.4), pentru serviciile de canalizare a apei furnizate sumele plătite de bucureșteni ar fi fost mai mici cu 273 779 759 RON x 80% = 54 755 951 RON! Fundamentarea majorării procentului de 80% la 100% rămâne – cel puțin până acum – un mister pentru bucureșteni care, în mod absolut inexplicabil, nu au avut curiozitatea să solicite explicații, cu mici excepții.

APA NOVA invocă drept motiv al flagrantei încălcări a legilor naturii “Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 157/2005, art.70, alin.1” care a stabilit că în Municipiul București ” cantitatea de apă menajeră evacuată de utilizatori este egală cu cantitatea de apă potabilă consumată.”!!!!

Încercarea de a descifra misterul procedurii de stabilire a revoluționarei formule apelând în scris atât la Consiliul General al Municipiului București cât și la Primarul General al Capitalei a rămas, previzibil, fără răspuns.

Consecvent politicii sale în domeniul utilităților publice, Consiliul General al Municipiului București a stabilit cantitatea specifică de apă meteorică pentru persoane fizice la “0.2 mc/mp/an” care “se înmulțește cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite.“ (HCGMB nr.23/1993). Dacă suprafețele construite ar putea fi teoretic conectate la rețeaua de canalizare, incintele neconstruite nu ar putea fi conectate decât – iluzoriu – prin osmoză! Mai modest, furnizorul de apă al Municipiului Brașov (Compania APA BRASOV) calculează doar pentru suprafețele construite și conectate fizic la rețeaua de canalizare…

APA NOVA apreciază că “facturarea serviciului (…) nu este condiționată de existența unei rețele interioare de canalizare care să preia apa meteorică. Pământul are o capacitate limitată de preluare a apei, atingând la un anumit moment gradul de saturație. În aceste condiții, suprafața constituie un receptor, precipitațiile fiind dirijate (deci, nu colectate, cum pretinde factura!) către canalizarea publică!”

Cum au evaluat consilierii generali limita capacității pământului de preluare a apei și când se materializează acel anumit moment constituie încă un mister de anvergură!

Cert este că o abatere de 10% în defavoarea cetățeanului (considerând generic o pondere de 10% a suprafețelor neconectate la rețeaua de canalizare în totalul suprafețelor deținute de cetățeni) rezultă circa 19 527 447 RON plătiți nejustificat de cetățeni APEI NOVA București.

Aspectele semnalate nu constituie o noutate decât pentru cetățeni. Încă în 2006, din dispoziția secretarului de stat Cătălin Teodorescu, președinte la acea data al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor s-a constatat că “prin clauza de la pct.3 din anexa (la contractul de furnizare apă potabilă și servicii de canalizare), apa intrată nu poate fi egală cu apa deversată la canalizare.”

Pornind de la sesizarea ANPC, în 2007, Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.P.G.C.) a emis Ordinul nr. 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului Cadru al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare (R.C.S.A.A.C.) care prevede la art. 177.1: “Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului reprezintă o cotă procentuală, de regulă între 80% – 100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a Autorității Administrației Publice Locale, pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate.”

Q.E.D.: Supoziția privind cantitatea mai redusă de apă evacuată comparativ cu apa furnizată de APA NOVA este confirmată de însăși A.N.R.S.P.G.C. Estimarea limitei maxime a intervalului (obiectiv, imposibilă!) trebuie interpretată ca o concesie politică acordată Autorității Administrației Publice Locale, în speță Consiliul General al Municipiului București, pentru a nu-l obliga să revină la procentul stabilit inițial prin contractul de concesiune, 80%! În schimb, obligă Consiliul General al Municipiului București să contracteze serviciile unui institut de specialitate pentru a stabili un procent realistic.

Faptul că A.N.R.S.P.G.C. nu a stabilit – din neglijență sau cu disimulată abilitate politică – un termen de conformare, trebuie interpretat juridic și logic ca un termen rezonabil. Din această perspectivă, intervalul 2007 – 2024 poate fi apreciat oricum, dar în nici un caz rezonabil!

Modalitatea de facturare a apei de către APA NOVA BUCUREȘTI poate fi folosit pentru exemplificarea didactică a butadei elefantului din sufragerie. Instituții având rațiune a existenței protejarea intereselor cetățenilor nu realizează absurdul situației nici atunci când sunt atenționate. Consiliul General al Municipiului București nu doar că nu răspunde atenționării, dar în ultimele momente ale mandatelor prelungesc contractul de concesiune cu nu mai putin de cinci ani (!) înaintea termenului de expirare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – care se pronunțase în 2006 – declară că “aspectele reclamate excedează sfera de competență a ANPC” și indică ca responsabil Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice care, la rândul său, transmite sesizarea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice care răspunde că nu are atribuții în acest caz, responsabilitatea revenind… Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice!

Nici Consiliul Concurenței nu pare a sesiza abuzul de poziție dominantă decurgând din deținerea oficială a monopolului furnozării apei și a serviciilor de canalizare în Municipiul București, declinând orice responsabilitate…

Acceptând autocritic și cu scuzele de rigoare stabilirea empirică a valorilor estimate a fi (fost) achitate anual fără justă cauză de bucureșteni în baza majorarării nejustificate a procentului de deversare a apei potabile la canal de la 80% la 100% (74 283 398 RON), multiplicarea acesteia cu cei 23 + 14 ani de contract, valoarea cumulată (2 748 485 726 RON) chiar redusă pe baza cifrelor exacte pe care le deține APA NOVA BUCUREȘTI la 1/10 merită atenție din partea instituțiilor statului având responsabilitatea protejării intereselor cetățeanului. Mai ales dacă adăugăm și sumele aproximative încasate pentru apa de ploaie care pătrunde miraculos prin osmoză în rețeaua APEI NOVA: 339 592 000 lei!

Dacă legile circuitului apei în natură sunt legi obiective și nu trebuie aprobate în Parlament și nici promulgate de Președintele României, atunci argumentele aduse pentru a susține caracterul inventiv al procentului facturării serviciilor de canalizare apă uzată și colectare și transport apă meteorică de către oamenii cu joburi importante sunt incontestabil adevărate și impactul lor are implicații financiare. Desigur, instituțiile implicate în sinuosul parcurs al birocrației stabilirii tarifului impus cetățenilor Capitalei pot replica făcând publice cifrele exacte. Dacă va fi în avantajul lor…

P.S. Știți de ce nu întreabă nimeni de ce a fost prelungit contractul PMB cu APA NOVA cu 5(cinci!) ani înainte de scadență și cu XXX zile înaintea finalului mandatului primarului general al Capitalei, fără a se organiza o licitație, cum ar fi cerut interesul cetățenilor consumatori de apă?

Pentru că toată lumea știe răspunsul!

Laurentiu Gabriel MITRACHE