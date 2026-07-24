Ministerul Educației a lansat în consultare publică calendarul pentru concursul de directori și directori adjuncți

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de ordin care stabilește calendarul oficial pentru organizarea și desfășurarea concursului destinat ocupării funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Documentul supus consultării include atât etapele detaliate ale competiției pentru anul școlar 2026-2027, cât și bibliografia oficială necesară pentru susținerea probei scrise de către cadrele didactice interesate.

Etapele principale din calendarul concursului

Proiectul propus de Minister prezintă un parcursclar pentru candidații care își doresc să preia conducerea școlilor de stat. Toate datele-cheie prevăzute în calendarul oficial sunt structurate în funcție de evoluția probelor de examen:

17 august 2026: Anunțarea oficială a concursului și publicarea listei cu funcțiile vacante de director și director adjunct pentru școlile cu personalitate juridică din rețeaua școlară.

14 septembrie – 2 octombrie 2026: Perioada în care cadrele didactice își pot depune dosarele de înscriere.

13 octombrie 2026: Desfășurarea probei pentru evaluarea de competențe, menită să testeze capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților, urmată de afișarea rezultatelor.

20 octombrie 2026: Susținerea probei scrise și publicarea rezultatelor obținute la această etapă.

23 octombrie – 4 noiembrie 2026: Evaluarea administrativă a proiectelor de planuri manageriale și a planurilor de acțiune realizată de comisiile de interviu.

12 – 27 noiembrie 2026: Perioada dedicată desfășurării probei de interviu.

9 decembrie 2026: Afișarea oficială a rezultatelor finale ale concursului.

Condiții de participare pentru cadrele didactice

Pentru a putea accede la funcțiile de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, aspiranții trebuie să îndeplinească o serie de criterii stricte, cumultiv. La concurs au dreptul să se înscrie doar cadrele didactice care sunt titulare în sistemul preuniversitar și care dețin o vechime efectivă în învățământ de minimum 5 ani.

Autoritățile reamintesc că toate condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite în mod cumulat pentru validarea dosarului de candidatură sunt detaliate în Metodologia oficială privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Întregul calendar poate fi consultat aici.

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