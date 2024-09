Ministrul Fechet cere Romsilva să nu mai vândă lemn scump fabricilor de mobilă

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a cerut companiei de stat Romsilva să renunțe la strategia de a vinde lemn la prețuri ridicate către producătorii de mobilă din România. Declarația a fost făcută în contextul unei vizite recente a ministrului la mai multe fabrici și unități de producție din domeniu.

Fechet a subliniat că industria mobilei din România a făcut progrese considerabile și că țara are potențialul de a deveni un jucător important în acest sector. Cu toate acestea, vizitele sale la fabrici și la un producător de case din lemn i-au dezvăluit probleme majore legate de calitatea lemnului și de timpii de livrare, nu doar de preț.

„Industria mobilei din România arată mai bine astăzi și cred că România poate deveni un jucător important și din acest punct de vedere. Am fost însă dezamăgit când am vizitat producători români – și am fost în multe fabrici – și plimbându-mă prin curtea unui producător de case din lemn nici măcar nu s-a plâns doar în legătură cu prețul. Nu putem spune noi la minister cu ce preț să vândă Romsilva și un producător privat, dar s-a plâns legat de calitatea lemnului și de timpul de livrare,” a declarat Fechet.

Ministrul a subliniat că Romsilva trebuie să acționeze ca un partener al industriei și nu să fie condusă de tentația de a maximiza prețurile. „Dacă Romsilva nu înțelege în al 12-lea ceas că trebuie să fie un partener al industriei, dincolo de această tentație de a vinde cât mai scump, s-ar putea ca statul să aibă mult mai mult de pierdut pe orizontală,” a avertizat Fechet.

În această situație, ministrul Mediului a exprimat speranța că noul Cod Silvic va fi aprobat în cadrul acestei sesiuni legislative a Parlamentului, ceea ce ar putea aduce reforme necesare pentru reglementarea sectorului și îmbunătățirea relației dintre Romsilva și producătorii locali de mobilă.