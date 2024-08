Misterul alegerilor prezidențiale americane. Roman de anticipație cu final neprevăzut

Al 58-lea scrutin prezidențial american s-a ținut pe 8 noiembrie 2016. Candidații valorizați cu cele mai mari șanse erau atunci Donald Trump, pentru Partidul Republican, și Hillary Clinton, din tabăra Partidului Democrat.

Cu puțin înainte de alegeri, era mare efervescență pe scena politică americană, făcând valuri spectaculoase în rândul alegătorilor. Bubuială și vânzoleală în apele oricum frământate ale presei din întreaga lume. De ce?

Un sondaj efectuat de ABC News în rândul potențialilor alegători a fost publicat pe 23 octombrie 2016, deci cu aproximativ două săptămâni înainte de momentul votului. Sondajul o arată pe Clinton favorită clară în preferințele electoratului american, cu 50%, față de un modest 38%, deținut de Trump. Sondajul prezenta în formă grafică evoluția în timp a preferințelor americanilor:

23 iunie, 48% Clinton – 39% Trump

14 iulie, 45% Clinton – 39% Trump

4 august, 47% Clinton – 39% Trump

8 septembrie, 46% Clinton – 41% Trump

22 septembrie, 46% Clinton – 44% Trump

13 octombrie, 47% Clinton – 43% Trump

22 octombrie, 50% Clinton – 38% Trump

O explicație a avansului obținut de Clinton este pusă de ABC News în cârca lui Trump. Atunci el se confrunta cu două probleme, conform realizatorilor sondajului: tratamentul său față de femei și reticența lui de a susține legitimitatea alegerilor.

Sondajul mai oferă câteva informații statistice interesante:

Clinton îl conduce pe Trump cu 20 de puncte procentuale în rândul femeilor, 55% – 35%.

Clinton și-a mărit avansul la 32 de puncte, 62% – 30%, printre femeile albe cu studii universitare.

Clinton are avantaj procentual (deși nu semnificativ) în rândul bărbaților, 44% – 41%.

Trump are doar 4% avans în rândul albilor în general, 43% – 47%.

Non albii o favorizează pe Clinton cu 54 de puncte, 68% – 14%.

Datele expuse indicau o victorie detașată a fostei prime doamne a Americii. Cu toată salba de susținători, pe 8 noiembrie Clinton a pierdut. Trump a dobândit atunci sceptrul puterii, dar nu prin numărul de voturi populare – Hillary l-a devansat cu aproape trei milioane – ci prin numărul de electori. 304 la 227 a fost scorul final al voturilor electorale, în favoarea candidatului republican.

Ajungând în zilele noastre, cursa electorală Trump vs. Harris a fost sondată zilnic, de-a lungul și de-a latul statelor americane. Ultimele două săptămâni indică o oscilație generală de 1-4 procente în favoarea lui Harris, conform realclearpolling.com.

Indică acest lucru un favorit? Sau, privind în trecut, la anul 2016, Trump poate dormi liniștit? Maybe! America își păstrează privilegiul de țară a tuturor posibilităților.

Ion-Oroles Manolache