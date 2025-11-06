Monedele Avantaj: cum transformi fiecare cumpărătură într-un beneficiu real?

Ce reprezintă Monedele Avantaj și cum se acumulează?

Monedele Avantaj sunt puncte de recompensă pe care le primești automat de fiecare dată când folosești Cardul Avantaj la comercianți parteneri sau online. Aceste puncte reflectă fidelitatea ta și țin cont de suma cheltuită la fiecare tranzacție. De exemplu, dacă achiți cumpărături de 500 de lei într-un magazin afiliat, primești un anumit număr de Monede Avantaj, proporțional cu valoarea cheltuielii.

Acestea nu implică înscrieri suplimentare sau taxe ascunse. Pur și simplu folosești Card Avantaj pentru achiziții și vezi cum punctele se adună în contul tău.

Cum transformi fiecare plată în Monede Avantaj?

Iată care sunt pașii pentru a transforma fiecare plată în Monede Avantaj:

Plătește prin Card Avantaj

Când achiți cu Cardul Avantaj atât în magazine fizice, cât și online, sistemul înregistrează automat tranzacția și adaugă Monede Avantaj în contul tău. Cashback-ul variază între 0,3% și 3%, în funcție de nivelul de loialitate. Crescând frecvența tranzacțiilor, poți ajunge la un procent mai ridicat.

Avansează în nivelurile de loialitate

Programul are cinci niveluri: Debutant, Explorator, Select, Elite, Ambasador. Fiecare nivel aduce beneficii suplimentare, precum procent mai mare de cashback sau Monede Avantaj bonus la anumite tranzacții. Săptămânal sau lunar, poți primi provocări în aplicație. Îndeplinești o anumită sumă a tranzacțiilor sau achiți la anumite categorii de comercianți? Poți câștiga Monede Avantaj prin programul de loialitate.

Participă la provocări și monitorizează progresul

Aplicația Avantaj afișează provocări periodice, precum efectuarea unui număr de tranzacții pe lună sau cumpărături din anumite domenii. Dacă reușești să le finalizezi, sistemul acordă bonus instant. În aplicație poți vedea câte monede ai, istoricul tranzacțiilor și cât mai ai până la următorul nivel.

Utilizarea Monedelor Avantaj: beneficii

Beneficiile Monedelor Avantaj sunt numeroase, iar printre ele se numără:

Cumperi direct de la partenerii Card Avantaj

Ai adunat Monede Avantaj? Folosește-le direct la plata cumpărăturilor la partenerii Nexent Bank. Exemplu practic: primești reducere la casa de marcat sau poți achita o parte din suma totală, în funcție de numărul de Monede Avantaj acumulate.

Transformă monedele în vouchere sau plăți de facturi

Din aplicația Avantaj, convertești rapid monedele în vouchere digitale pentru branduri populare sau folosești aceste puncte pentru a plăti facturi sau extrasul cardului.

Acceseazi servicii speciale sau evenimente

Monedele Avantaj permit accesul la experiențe, cum ar fi sesiuni la spa, minivacanțe sau participări la evenimente exclusive. Alegi în funcție de preferințe și valorifici monedele exact pe ceea ce te interesează.

Pașii pentru a obține și gestiona Cardul Avantaj

Vrei să obții un Card Avantaj? Urmează acești pași simpli:

1. Depune cererea online

Completezi formularul pe site-ul oficial dacă ai venituri declarate la ANAF. Procedura durează doar câteva minute și se solicită date de bază, fără complicații suplimentare.

2. Activezi și folosești cardul imediat

După aprobare, primești cardul și îl poți utiliza la cumpărături, inclusiv în rate fără dobândă*. Din aplicație, ai posibilitatea să schimbi datele cardului sau să îl blochezi rapid dacă apare vreo problemă de securitate.

3. Monitorizezi activitatea din aplicație

Aplicația Avantaj oferă o interfață clară cu toate informațiile relevante: tranzacții, nivel, monede acumulate și bonusuri active. Astfel, controlezi mai ușor ritmul de creștere și ai la îndemână datele pentru fiecare decizie legată de recompense.

Folosește Monedele Avantaj pentru a transforma rutina de cumpărături într-un proces mai avantajos. Începe să valorifici Monedele chiar de la următoarea tranzacție și urmărește-ți progresul din aplicație – fiecare plată devine un pas spre un beneficiu real.

Disclaimer: *Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 34,13%, fiind calculată pentru suma menționată mai sus retrasa în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București și rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6,263.37 lei incluzând dobânda și comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 48 lei.