Președintele Federației de Pescuit Sportiv i-a trimis un memoriu cu multe reclamații premierului

Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, îi solicită prim-ministrului, într-un memoriu, deblocarea situației. El reclamă că Agenția Națională pentru Sport ar refuza să pună în aplicare o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cum interpretează președintele FRPS decizia ÎCCJ

Potrivit instanței, federațiile, fiind persoane juridice de drept privat, nu ar intra sub incidența Legii 69/2000 privind educația fizică și sportul, ci sub incidența Ordonanței de Guvern 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, crede Ștefan Popescu.

În aceste condiții, ÎCCJ a stabilit că nu pot fi membre ale federațiilor sportive naționale decât cluburi sportive organizate ca asociații și fundații de drept privat, susține Ștefan Popescu.

Prin urmare, toate cluburile de drept public – CSM-urile, Steaua, Dinamo, Rapid – ar fi afiliate la federațiile sportive naționale în afara legii, „deoarece acestea sunt înființate prin acte de dispoziție ale autorităților publice, și nu prin hotărâri asociative, precum cluburile private”, susține Popescu.

„Sub acest aspect, sportul românesc este într-o profundă ilegalitate”, acuză președintele FRPS.

Popescu susține că decizia ÎCCJ are putere de lege odată publicată în Monitorul Oficial, însă, cu toate acestea, ANS ar refuza să o pună în executare.

Rolul Agenției Naționale pentru Sport și repartizarea fondurilor

Popescu critică și modul netransparent în care sunt repartizate fondurile pentru federații și susține că există discrepanțe uriașe. Astfel, unele federații ar primi „milioane de lei”, fără să aibă rezultate sportive la nivel internațional, în timp ce altele primesc doar zeci sau sute de mii de lei.

Fondurile ar trebui alocate direct prin legea bugetară anuală și nu prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, distribuit ulterior de Agenția Națională pentru Sport, e de părere Popescu.

„Sportul ar trebui tratat ca activitate de interes național”

Președintele FRPS vorbește și despre sănătatea tinerilor, în condițiile în care tot mai mulți au probleme cauzate de sedentarism.

Popescu este de părere că sportul ar trebui tratat ca activitate de interes național și inclus în strategia de apărare a țării și critică faptul că educația fizică nu se mai face în școli.

„Deci sportul ar trebui tratat ca activitate de interes național, așa cum spune legea. Și prins în strategia de apărare a țării, pentru că nu-i de joacă cu așa ceva. Educația fizică și sportul de performanță sunt două domenii distincte, aflate sub autorități diferite, Ministerul Educației, respectiv Agenția Națională pentru Sport”, conchide președintele FRPS.

Articolul redă opinia lui Ștefan Popescu, președintele FRPS. Acuzațiile nu au fost verificate independent de redacție. În privința deciziei ÎCCJ, au existat multiple curente de opinie, nemulțumiri și interpretări ale legii. Federația Română de Tenis a explicat, de exemplu, că Decizia ÎCCJ impune doar o clarificare a statutului, nu exclude cluburile de drept public.

„Totodată, reamintim că, potrivit Deciziei în interesul legii nr. 19/2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, drepturile ce rezultă din calitatea de membru sunt condiţionate de înscrierea în Registrul federaţiilor a modificării de statut constând în afilierea de noi membri. Așadar, pentru a putea exercita oricare dintre drepturile de membru care decurg din afilierea la o federație sportivă, fiecare structură sportivă trebuie înscrisă în Registrul Federațiilor.”