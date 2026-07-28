Trump îi primește marți la Casa Albă pe Zelenski și Netanyahu

Trump are marți două întâlniri cu miză mare la Washington. Netanyahu vine cu dosarul Iranului, iar Zelenski cu presiunea pentru un acord de pace în Ucraina.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Trump îi primește marți la Casa Albă pe Zelenski și Netanyahu

Sursă foto: pixabay.com

Trump are marți două întâlniri cu miză mare la Washington. Netanyahu vine cu dosarul Iranului, iar Zelenski cu presiunea pentru un acord de pace în Ucraina.

Președintele american Donald Trump îi va primi marți, la Casa Albă, pe Volodimir Zelenski și Benjamin Netanyahu, în două întâlniri separate. Discuțiile vor viza războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și relația Statelor Unite cu aliații săi, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN.

Întâlnirea dintre Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu va avea pe agendă războiul cu Iranul, potrivit oficialului. Cei doi lideri ar urma să discute și despre negocierile cu Libanul, dar și despre extinderea Acordurilor Abraham, încheiate în primul mandat al lui Trump.

Președintele american a admis luni că nu are aceeași poziție cu Netanyahu în toate privințele legate de Iran. El a insistat însă că diferențele dintre cei doi nu sunt majore.

„Avem o mică diferență, dar suntem foarte apropiați”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Trump și Zelenski, discuții despre pacea din Ucraina

Donald Trump se va întâlni separat și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi vor discuta despre negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, potrivit oficialului Casei Albe.

„Este timpul să punem capăt războiului”, a spus oficialul citat de CNN.

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Întâlnirea are loc în contextul în care Zelenski a susținut că Rusia ar fi transmis Iranului informații despre baze militare americane. Trump a minimalizat aceste afirmații.

„Nu cred că au făcut asta și cu siguranță nu la un nivel înalt”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Cei doi lideri merg și la funeraliile lui Lindsey Graham

Benjamin Netanyahu și Volodimir Zelenski sunt așteptați marți și la Washington, la funeraliile senatorului Lindsey Graham.

Fostul senator republican a fost una dintre vocile importante din Congres în dosarele de politică externă, inclusiv în ceea ce privește Ucraina, Israelul și Iranul.

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5 comentarii

  3. Studiati ‘ New American Century Project’ pentru a va lamuri scopul razboaielor declansate permanent de SUA si aliatul sau!

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  5. Comediantul-Mare-Rǎzboinic-Planetar știe el și cum e cu rǎzboiul din Iran și ce informații transmite Rusia… Pǎi nenicule, când SUA folosește toatǎ infrastructura de sateliți ca sǎ vǎ ghideze rachetele și dronele voastre, nu se pune?

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