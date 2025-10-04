Mormânt din Valea Regilor, deschis publicului

Vizitatorii curioși se vor putea bucura în sfârșit de unul dintre cele mai frumoase monumente egiptene din istorie.

Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor din Egiptul de Sus, și-a deschis oficial porțile publicului larg sâmbătă, după mulți ani de închidere și lucrări de restaurare.

Autorităţile egiptene au organizat o ceremonie de inaugurare pentru acest mormânt săpat acum mai bine de 3.000 de ani, catalogat de arheologii francezi în 1799 în timpul campaniei lui Napoleon, săpat, jefuit, puternic deteriorat şi, în final, renovat cu ajutorul guvernului japonez şi al UNESCO.

Acest mormânt regal săpat într-un deal de pe malul vestic al Nilului, vizavi de oraşul Luxor, este „decorat cu cele mai rafinate picturi murale dintre mormintele moştenite din dinastia a XVIII-a”, dar „structura era pe punctul de a se prăbuşi”, iar pereţii erau foarte deterioraţi înainte de lucrările de renovare, potrivit site-ului UNESCO.

După săpăturile efectuate în 1799 şi 1915 de arheologi francezi şi britanici, majoritatea figurinelor funerare găsite în mormânt au fost dispersate, o parte dintre ele ajungând la Muzeul Luvru din Paris, la Metropolitan Museum din New York sau la castelul Highclere din Marea Britanie, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Waseda din Japonia.

Cu toate acestea, mumia şi sarcofagul său se află la Muzeul Civilizaţiilor din Cairo, în timp ce Muzeul Egiptean din Piaţa Tahrir şi noul mare muzeu de egiptologie din capitală, GEM, adăpostesc statui colosale ale faraonului aşezat alături de soţia sa.