(VIDEO)Musafir nepoftit. Cine a îndrăznit să-l ignore pe Putin?

Vladimir Putin n-a prea avut succes când a vrut să stea de vorbă cu un copil internat în spital. Deși a încercat să se facă plăcut, băiatul nu s-a lăsat înduplecat, ba, mai mult, s-a ascuns și sub pătură.

Mama a încercat stânjenită să îl convingă și, chiar sub sancțiunea că va rămâne fără telefon, s-a văzută nevoită să încropească un ”.., e timid”.

„Îți iau telefonul pentru două zile…!” , a spus mama, în timp ce Putin insista că poate, poate…

The boy Vadim hid under a blanket when Putin entered the ward and flatly refused to talk to him. His mother threatened the young oppositionist that she would deprive the boy of his phone for two days.

It’s good that Putin didn’t kiss the boy on the stomach this time. pic.twitter.com/elxBvnOG1z

