Năstase. „Schimbarea va consta în rearanjarea lor în bănci”

”Din ce am citit in ultimul timp, pare ca votul la parlamentare si la prezidentiale a fost un vot „impotriva clasei politice”.

Reprezentantii partidelor au spus ca „au auzit” mesajul, astfel incat pentru a da urmare acestui vot de protest, au hotarat sa traga la sorti ministerele si să pună cam aceleasi personaje in conducerea lor?!

Deci, schimbarea va consta in rearanjarea lor in banci. Rezultatul cel mai spectaculos il constituie punerea in aceiasi banca a reprezentantilor PSD si USR care, pana mai ieri, se scuipau pe culoarele scolii. Se pare ca asa a hotarat dirigintele clasei – profesor de fizica – cel care mai are putin si iese la pensie.

Nu imi este clar cine este directorul scolii si ce nationalitate are…” a scris Adrian Năstase pe blogul său.

”Cum ar trebui gestionată situatia acum, in conditiile unui parlament fărâmitat si a unui val „suveranist”, de ostilitate, determinat de anularea alegerilor prezidentiale si de situatia economică si socială? E greu de găsit solutia optimă. Corneliu Coposu ar fi spus că stagiul in opozitie ar fi varianta de preferat.

Primarii PSD doresc insă rămânerea la guvernare pentru a-si continua proiectele. Nemultumirea populatiei va căuta tapi ispăsitori pentru măsurile dificile ce vor trebui luate si se vor exprima la prezidentialele ce vor urma.

Coabitarea, in interiorul guvernului, cu reprezentantii USR si coabitarea cu un presedinte „suveranist” sau „sorosist” pot fi incercări dificile pentru PSD. La care se va adăuga sprijinul implicit reprosat pentru un supliment de mandat acordat lui Iohannis” mai punctează fostul premier.