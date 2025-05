Natalia Intotero, mesaj de la Palatul Patriarhiei

Într-o societate în continuă schimbare, în fața crizelor succesive și a ideologiilor pentru care nu există valori universale, credința rămâne o resursă de stabilitate, de sens și de speranță, afirmă ministrul interimar al Culturii, Natalia Intotero.

Natalia Intotero a participat, miercuri, la Palatul Patriarhiei, la deschiderea Simpozionului Internațional de Teologie organizat de Patriarhia Română, sub semnul triplei aniversări: 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, 140 de ani de autocefalie ai Bisericii Ortodoxe Române și Anul Centenar al Patriarhiei Române.

În mesajul său, Natalia Intotero a subliniat rolul fundamental pe care valorile creștine l-au avut în fundamentarea Europei, contribuind la definirea culturii, educației, artei și la afirmarea demnității umane.

‘Aceste valori, izvorâte din Evanghelie, au stat la temelia dreptului, a libertății și a conștiinței colective, oferind lumii un model de unitate și coeziune, chiar și în vremuri de încercare’, a spus ministrul.

Potrivit Nataliei Intotero, ne aflăm într-un moment aniversar care aduce împreună, într-un mod profund simbolic, dimensiunea universală a Bisericii și dimensiunea națională a Ortodoxiei românești, așezând astfel credința, cultura și identitatea noastră într-o lumină nouă, dar profund ancorată în tradiție.

‘Această legătură între credință și cultură este nu doar istorică, ci profund vie. Fără Liturghie, nu am fi avut nici limbă literară. Fără biserici și mănăstiri, nu am fi avut nici cultură scrisă. Fără clerici, monahi și laici implicați responsabil în viața Bisericii, nu am fi avut nici educație creștină, nici modele morale pentru societate’, a accentuat Intotero.

Ministrul a mai arătat că ‘într-o Europă neliniștită, avem nevoie mai mult ca oricând să reafirmăm că libertatea presupune întotdeauna răspundere, iar adevărul nu se negociază, ci se trăiește și se rostește cu demnitate’.

‘Cele trei evenimente comemorate în 2025 reprezintă pietre de temelie ale unei civilizații creștine și, totodată, ale unei conștiințe naționale. De la începuturile sale apostolice și până în prezent, drumul Ortodoxiei românești rămâne unul al fidelității, al mărturisirii constante și al înnoirii în același timp’, a mai arătat Natalia Intotero.

Evenimentul a reunit personalități marcante ale vieții religioase, academice și culturale: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, Gianfranco Ghirlanda SJ, cardinal al Bisericii Romano-Catolice din Italia, Nunțiul Apostolic în România, Mons. Giampiero Gloder, președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Vasile Olinici, Rectorul Universității din București, prof. dr. Marian Preda, înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, invitați din țară și din străinătate. A