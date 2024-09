Nebunie la americani. Victimele, găsite moarte pe trotuar

Un nou atac armat. Mai mulţi atacatori au tras focuri de armă ucigând patru oameni şi rănind alţi zeci sâmbătă seara la Birmingham, în statul american Alabama, informează AFP.

„Credem că mai mulţi trăgători au deschis focul de mai multe ori asupra unui grup de persoane”, a declarat duminică presei locale agentul de poliţie Truman Fitzgerald. Doi bărbaţi şi o femeie au fost găsiţi morţi pe un trotuar, iar o a patra victimă lovită de gloanţe a decedat la spital, a afirmat el.

Dintre zecile de răniţi, patru sunt în stare gravă.

Poliţia nu a arestat încă niciun suspect după incident şi cere populaţiei să furnizeze orice informaţii care i-ar putea ajuta pe anchetatori.

Automatic rifle fire just broke out right in front of us in the Five Points South area of Birmingham. I counted at least 5 possible deceased and multiple wounded

Chaos and pandemonium in the immediate aftermath

#birmingham #Alabama pic.twitter.com/tG1hDpIGuz

— drew hawkins (@WAdrewhawkins) September 22, 2024