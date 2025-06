Netanyahu, comportament neobișnuit înainte de atacul Iranului

Israelul a atacat Iranul vineri dimineață, iar cu o zi înainte Benjamin Netanyahu s-a comportat neobișnuit.

Presa din Israel vorbește despre acest lucru. S-a întâlnit cu medicul său și a fost la Zidul Plângerii pentru a se ruga.

Doctorul relatează că Netanyahu părea neobișnuit de vesel

„Ieri după-amiază mi-a cerut să-l consult din nou, m-am dus la el la birou și, deodată, l-am văzut că fluieră. A interpretat melodia New York, New York, de Frank Sinatra. L-am întrebat de ce e atât de bine dispus, iar el mi-a aruncat o privire plină de înțeles. Atunci am înțeles că urmează ceva”, a povestit Berkovits pentru DC News.

Israelul și-a numit operațiunea militară împotriva Iranului „Trezirea Leului”, inspirându-se dintr-un verset biblic.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri că primele lovituri împotriva Iranului, care au vizat instalațiile programului său nuclear, au fost realizate cu ”succes”, transmite AFP.

”Am efectuat lovituri inițiale cu succes și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom realiza mult mai mult”, a spus Netanyahu într-o declarație video.

”Am lovit înaltul comandament, am lovit importanți oameni de știință care promovează dezvoltarea bombelor atomice, am lovit instalații nucleare”, a adăugat el.

Seful Statului Major al forțelor armate, generalul Mohammed Bagheri, a fost ucis în atacul israelian asupra țării.

În urma loviturilor israeliene a fost ucis și Hossein Salami, comandantul șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, armata ideologică a Republicii Islamice, a informat agenția de știri iraniană Tasnim.

Netanyahu a declarat vineri că va continua campania militară israeliană împotriva Iranului ”multe zile”.