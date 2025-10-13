Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv, scapă și de plata celor 1,3 milioane lei

Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv luni de Instanța supremă. Fostul ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit mită, aproape 800.000 de euro, la doi oameni de afaceri,

Trimis în judecată de DNA, în decembrie 2021, în legătură cu numirea unor manageri de spital şi derularea unor contracte din bani publici, Bănicioiu a fost achitat de instanţa de fond, în octombrie 2024.

În cazul infracţiunii de trafic de influenţă, instanţa de fond stabilise încetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptei, însă judecătorii au decis atunci confiscarea sumelor de 895.127 lei şi 396.994 lei, reprezentând bani încasaţi de Bănicioiu în schimbul traficării influenţei.

La judecarea apelului DNA, completul de cinci judecători a decis luni ca Nicolae Bănicioiu să fie achitat pentru ambele infracţiuni, consecinţa fiind că el nu mai are de plătit nicio sumă de bani.

„Va înlătura dispoziţia confiscării de la inculpatul Bănicioiu Nicolae a sumelor de 895.127 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Hemos Med SRL şi 396.994 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Disan Ortomed SRL, bani primiţi de inculpat în schimbul traficării influenţei în intervalul 26.02.2014 – 27.10.2014”, se arată în decizia instanţei.

În acelaşi dosar, a fost achitată definitiv şi Cătălina Alexandra Furtună, acuzată de complicitate.