Nicușor Dan a convocat din nou partidele la Cotroceni

Întâlnirea de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor va avea loc mâine, la ora 10.00.

Întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale) privind implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR), a anunțat Administrația Prezidențială.

Săptămâna trecută, a avut loc prima rundă de consultări, pentru a găsi variante de ieșire din criza politică. În final, partidele politice au rămas pe poziții, iar PSD și-a retras miniștrii din Guvernul Bolojan.

Președintele a declarat apoi, aflat într-o deplasare externă în Cipru, că „tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin” și că ce este important e că există consens pe proiectele la nivel european.

„România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens”, a spus șeful statului.

Criza politică se adâncește. Președintele a semnat demisiile miniștrilor PSD

Ieri, președintele Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD, precum și interimatele celor care îi vor înlocui.

Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a anunțat sâmbătă seară Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.