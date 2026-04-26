Nicușor Dan a convocat din nou partidele la Cotroceni

Întâlnirea de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor va avea loc mâine, la ora 10.00.
Întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale) privind implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR), a anunțat Administrația Prezidențială.
Săptămâna trecută, a avut loc prima rundă de consultări, pentru a găsi variante de ieșire din criza politică. În final, partidele politice au rămas pe poziții, iar PSD și-a retras miniștrii din Guvernul Bolojan.
Președintele a declarat apoi, aflat într-o deplasare externă în Cipru, că „tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin” și că ce este important e că există consens pe proiectele la nivel european.
„România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens”, a spus șeful statului.
Ieri, președintele Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD, precum și interimatele celor care îi vor înlocui.
Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a anunțat sâmbătă seară Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.
În urma demisiilor miniștrilor PSD din Guvern, Ilie Bolojan a propus următorii membri ai Guvernului care să preia portofoliile:
- Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru (USR), ministrul Proiectelor Europene
- Ministerul Sănătății – Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării
- Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (UDMR), vicepremier
- Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne
- Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, premier
- Ministerul Transporturilor – Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier
- Vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu – Oana Gheorghiu, vicepremier
Nicușor Dan nu e de acord cu un Guvern minoritar PNL susținut de AUR
Întrebat ce va face dacă PNL va pune pe masa de la Cotroceni varianta unui Guvern minoritar susținut de AUR, președintele Nicușor Dan a spus că nu va fi de acord, dar crede că e „puțin probabil” ca solicitarea să ajungă la el. Pe de altă parte, conducerea PNL a admis că va începe negocieri cu membrii AUR, la bucată, pentru a acumula numărul de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.
