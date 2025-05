Nicușor Dan a votat: România trăiește un moment dificil

Nicușor Dan a votat. Candidatul independent la funcția de președinte al României a dezvăluit că a votat pentru un nou început pentru România, dar cu realism. „România trăiește un moment dificil. (…)Am votat pentru dreptate. (…) Mulțumesc românilor din diaspora“, a declarat el.

„Votez pentru speranță, pentru adevăr și pentru onestitate. Votez pentru un viitor european, curat și demn. Avem șansa unei schimbări reale în clasa politică. România merită mai mult — iar schimbarea începe cu un vot!“, este declarația lui Nicușor dan care a însoțit transmisiunea video.

„Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți și muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până acum. Am votat pentru speranță și un nou început pentru România. Am votat cu realism, pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă începând din 19 mai să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru candidatul care poate aduce dreptatea în România.