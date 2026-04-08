Nicușor Dan atacă la CCR legea companiilor publice

Președintele atrage atenția asupra eliminării unor termeni clari din legea care stabilește plățile către administratori. În vechea formă, legea specifica clar că beneficiile se referă la cheltuieli cu transportul, diurna sau reprezentarea. Noua variantă elimină aceste detalii și permite decontarea oricăror tipuri de avantaje materiale.

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O altă problemă semnalată este limitarea puterii de control a agenției de monitorizare a întreprinderilor publice. Dacă beneficiile nu mai sunt clar definite, agenția nu mai poate analiza dacă plățile sunt legale. Orice sumă care nu este indemnizație fixă ar putea fi inclusă pe lista cheltuielilor aprobate fără verificări tehnice. Acest lucru ar putea influența auditul și modul în care sunt folosiți banii statului. În sesizare se arată că „statul trebuie să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară”.

Pe lângă problemele de conținut, președintele reclamă și modul în care legea a trecut prin Parlament. El susține că au fost încălcate principiul legalității și regulile de comunicare între Senat și Camera Deputaților.