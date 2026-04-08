Nicușor Dan atacă la CCR legea companiilor publice

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea guvernanței corporative. Acesta susține că eliminarea definițiilor clare pentru beneficiile administratorilor permite cheltuirea necontrolată a banilor publici. Sesizarea invocă și încălcarea principiului bicameralismului în Parlament.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Nicușor Dan atacă la CCR legea companiilor publice

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea guvernanței corporative. Acesta susține că eliminarea definițiilor clare pentru beneficiile administratorilor permite cheltuirea necontrolată a banilor publici. Sesizarea invocă și încălcarea principiului bicameralismului în Parlament.

Nicușor Dan a sesizat miercuri CCR cu privire la modificările aduse guvernanței corporative a întreprinderilor publice. Șeful statului susține că noile reguli permit acordarea unor beneficii financiare necontrolate pentru administratorii acestor companii. Sesizarea vizează o lege care aprobă o ordonanță de urgență din 2025. Președintele consideră că textul adoptat de Parlament încalcă regulile privind cheltuirea banului public. În plus, Administrația Prezidențială invocă nerespectarea principiului bicameralismului în procesul de adoptare a legii.

Președintele atrage atenția asupra eliminării unor termeni clari din legea care stabilește plățile către administratori. În vechea formă, legea specifica clar că beneficiile se referă la cheltuieli cu transportul, diurna sau reprezentarea. Noua variantă elimină aceste detalii și permite decontarea oricăror tipuri de avantaje materiale.

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O altă problemă semnalată este limitarea puterii de control a agenției de monitorizare a întreprinderilor publice. Dacă beneficiile nu mai sunt clar definite, agenția nu mai poate analiza dacă plățile sunt legale. Orice sumă care nu este indemnizație fixă ar putea fi inclusă pe lista cheltuielilor aprobate fără verificări tehnice. Acest lucru ar putea influența auditul și modul în care sunt folosiți banii statului. În sesizare se arată că „statul trebuie să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară”.

Pe lângă problemele de conținut, președintele reclamă și modul în care legea a trecut prin Parlament. El susține că au fost încălcate principiul legalității și regulile de comunicare între Senat și Camera Deputaților.

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1 comentariu

  1. Sa-i,,multumim ” lui Tariceanu, pentru haosul legislativ care a dat liber la jefuirea companiilor de stat .

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