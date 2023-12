Nicuşor Dan, optimist? ”Restul, jale”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că, în acest moment, în 10% dintre apartamentele din Bucureşti agentul termic nu este livrat la parametri corespunzători sau nu este livrat deloc, din cauza avariilor.

Pe de altă parte, el menţionează că avariile s-au produs pe fondul scăderii accentuate a vremii, din ultimele zile, şi că sistemul se calibrează.

„Eu cred că o să fie mai bine. Se întâmplă fenomenele acestea. Noi am avut o primă scădere accentuată a vremii, acum şase-şapte-opt zile şi până când sistemul se calibrează apare tipul acesta de avarii. Eu sunt optimist că o să fie mai bine. Iarna trecută, în februarie, când a fost luna cea mai friguroasă, a fost chiar foarte bine în Bucureşti”, a spus el, pentru TVR Info.

Primarul general a mai precizat că avaria actuala va fi remediată până vineri la prânz.

„Noi avem vreme rece de 7 – 8 zile. Weekend-ul a fost foarte bine. A fost, practic, aproape 100%. Am avut o avarie la începutul săptămânii şi am avut o avarie ieri dimineaţă. Cea de la începutul săptămânii a fost remediată. A fost o reţea magistrală, am avut 40% apartamente afectate în primă fază. Acum este o avarie care se va repara în cursul acestei seri. Ora 23,00 este ora la care mi s-a promis că se remediază, urmând ca mâine până la amiază să se încarce treptat apa caldă”, a spus el.

Nicuşor Dan a mai arătat că proiectele de reabilitare vizează zonele cu cele mai multe avarii, dar că nu este exclus riscul unor probleme şi pe alte tronsoane. El a estimat că până la finele acestui an vor fi reabilitaţi 45 – 50 de kilometri de reţea de termoficare.

„Avariile sunt inevitabile, totul este ca ele să fie mai reduse ca număr şi să putem să intervenim în timp util. Problemele sunt pe reţeaua principală, de la CET-uri, până la punctele termice. (…) Noi avem o reţea de 1.000 de kilometri şi din mia asta de kilometri: 150 de kilometri sunt mai noi de 10 ani, 50 sunt mai noi de 20 de ani, încă vreo 50 care sunt mai noi de 30 de ani şi restul, jale”, a subliniat el.