Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare și siguranță națională, după plecarea lui Cristian Diaconescu din funcția de consilier prezidențial.

Potrivit Administrației Prezidențiale, cu începere de la 1 noiembrie, următorii consilieri prezidențiali au cerut să fie eliberați din funcție, printre aceștia și Cristian Diaconescu.

Cristian Diaconescu – consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională

Luminița Odobescu – consilier prezidențial

Mariana Costea – consilier prezidențial, Secretariatul General al Administrației Prezidențiale

Cătălina Galer – consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă

Lenuța Cobuz – consilier de stat, Cancelaria Ordinelor

Gabriel-Cristian Pișcociu – consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă – Oficiul pentru Relații cu Cetățenii

Vor pleca, de asemenea, și Mariana Costea, Cătălina Galer, Lenuța Cobuz și Gabriel-Cristian Pișcociu, foști consilieri ai lui Klaus Iohannis, care nu au plecat de la Cotroceni o dată cu fostul președinte.

Cine sunt cei 16 consilieri numiți de președintele Nicușor Dan

După mai bine de patru luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

A fost remarcată prezența lui Ludovic Orban și a lui Eugen Tomac, cei doi fiind susținători ai președinte în campania prezidențială, precum și a Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE.

Valentin Naumescu este amintit datorită apropierii de președinte în cadrul Primăriei Capitalei.