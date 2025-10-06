Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare și siguranță națională, după plecarea lui Cristian Diaconescu din funcția de consilier prezidențial.
Potrivit Administrației Prezidențiale, cu începere de la 1 noiembrie, următorii consilieri prezidențiali au cerut să fie eliberați din funcție, printre aceștia și Cristian Diaconescu.
- Cristian Diaconescu – consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională
- Luminița Odobescu – consilier prezidențial
- Mariana Costea – consilier prezidențial, Secretariatul General al Administrației Prezidențiale
- Cătălina Galer – consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă
- Lenuța Cobuz – consilier de stat, Cancelaria Ordinelor
- Gabriel-Cristian Pișcociu – consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă – Oficiul pentru Relații cu Cetățenii
Cine sunt cei 16 consilieri numiți de președintele Nicușor Dan
După mai bine de patru luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.
A fost remarcată prezența lui Ludovic Orban și a lui Eugen Tomac, cei doi fiind susținători ai președinte în campania prezidențială, precum și a Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE.
Valentin Naumescu este amintit datorită apropierii de președinte în cadrul Primăriei Capitalei.
