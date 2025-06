Nicuşor Dan: Toată lumea va plăti pentru cheltuielile disproporţionate

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat, în noaptea de joi spre vineri, ce le transmite românilor cu privire la măsurile de austeritate anunţate, că prosperitatea ”nu poate să vină decât din dezvoltare economică”.

In ceea ce-l priveşte, a spus că deşi a ”crescut” în funcţie, salariul s-a diminuat, de la 21.000 de lei net cât avea ca primar la 16-17.000 de lei.

Jurnalist: Ce le-ați transmite românilor legat de măsurile de austeritate care deja au început și, în acest context, considerați că este un risc, pe un val de nemulțumire, ca oamenii să se îndrepte către extremism, care să se vadă apoi la vot, la parlamentarele care urmează?

Președintele Nicușor Dan: Am încercat să spun de mai multe ori asta, că România are nevoie de relansare economică, pentru că prosperitatea nu poate să vină decât din dezvoltare economică. Și noi suntem într-o stare de, ca să-i spun așa, băltire economică de câțiva ani și este nevoie de o echilibrare, pe de o parte, echilibrarea cheltuielilor statului, care să dea oxigen, posibilitate de dezvoltare către sectorul privat, în care eu am mare încredere. Deci, ca la o boală, iei o pastilă, nu-ți place, dar te însănătoșești.

Jurnalist: Și riscul extremismului credeți că există?

Președintele Nicușor Dan: Eu cred că sunt două componente. Sunt măsuri care vor afecta categorii de populație și evident că oamenii aceia și familiile lor nu vor fi foarte fericiți. Pe de altă parte, și a fost asumat de toate partidele care au format Coaliția, vor fi măsuri, să le spunem, de categoria justiție socială care vor repara multe nedreptăți care s-au făcut între, să le spunem, categorii privilegiate și oameni care nu au șansa de a fi în consilii de administrații la diferite companii de stat, și fel de fel de alte privilegii. Deci eu cred că, în momentul în care oamenii vor vedea și tipul acesta de măsuri luate împotriva unor categorii mici, privilegiate, sentimentul de nemulțumire va fi atenuat. Adică toată lumea va plăti pentru cheltuielile disproporționate pe care statul român le-a făcut în ultimii ani.