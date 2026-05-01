Rămâne Bolojan președintele PNL dacă trece moțiunea? Ce spune premierul

Întrebat dacă pleacă din fruntea partidului dacă moțiunea trece, Ilie Bolojan a răspuns că PNL are un președinte ales prin Congres.

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid, dar PNL are un președinte ales la Congres, nu există niciun fel de problemă pe această temă. Și atunci când ești președintele PNL ai o mare responsabilitate, pentru că pe această funcție, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care PNL a făcut ce trebuie pentru țara asta, au stat niște oameni care te obligă la un anumit comportament.

Și atunci, când intru în clădirea Guvernului și mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noștri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am cât timp sunt președintele acestui partid”, a afirmat el.

PSD îndeamnă liberalii „care gândesc la fel” să-și dea jos premierul

Premierul a comentat și apelul PSD de a vota moțiunea către liberalii „care gândesc la fel, dar nu au avut curajul să se exprime”. Bolojan consideră îndemnul PSD o lipsă de respect și consideră că liberalii au învățat din greșelile din trecut.

„Este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane sau să adopte anumite politici.

Sunt convins că partidul pe care îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani.

Și aș vrea să spun ceea ce un coleg, care stătea pe un loc aici în față, a spus mai devreme: dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum le-a luat în ciclurile anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni, prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți și prin erorile pe care le-am făcut. Înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a spus premierul.