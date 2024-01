Noua achiziție a oltenilor s-a sfătuit cu Giorgio Chiellini înainte de a veni la Craiova

Universitatea Craiova a mișcat numai defensiv în acest început de ianuarie. Mai întâi a adus un fundaș dreapta, internațional finlandez, Pyri Sori, iar acum s-a întărit cu un fundaș central din MLS, de la fosta campioană de acum doi ani și finalista ultimei ediții, Los Angeles FC. Este vorba de hondurianul Denil Maldonado, 25 de ani, care a jucat titular alături de legendarul fundaș al lui Juventus, Giorgio Chiellini. Jucătorul a venit până la finalul sezonului sub formă de împrumut, după care, dacă va corespunde, va fi transferat definitiv pentru suma de 600.000 de dolari.

„Universitatea Craiova punctează din nou în perioada de mercato și își întărește linia defensivă cu un internațional hondurian care a evoluat ultima oară în MLS la Los Angeles FC. Fundașul central Denil Maldonado va evolua în Cetatea Băniei sub formă de împrumut timp de un an, cu opțiune pentru un transfer definitiv. Noul nostru fotbalist este al doilea căpitan al Naționalei Hondurasului, evoluând pentru țara sa în 29 de partide și marcând un gol. De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, a mai evoluat la FC Motagua, Pachuca, CD Everton și Los Angeles. Denil va îmbrăca tricoul cu numărul 3. Bine ai venit în familia Științei! Mult succes!” este mesajul Universităţii Craiova.

Nu va fi ușor pentru noul venit să se impună, pentru că are concurență în alți patru jucători: Gojko Zajkov, Juraj Badelj, Raul Silva și internaționalul român Vladimir Screciu. Dar noul venit este încrezător și spune că a primit sfaturi de la Giorgio Chiellini înainte de a veni la Universitatea Craiova.

„Sunt extrem de bucuros să mă aflu aici, la un club atât de mare cum este Universitatea Craiova, îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea de a veni aici. Colegii m-au făcut să mă simt ca un frate al lor, m-au primit foarte bine. Am venit să dau tot ce e mai bun în mine, să fac un an cât mai spectaculos, să muncesc pentru a atinge obiectivul maxim.

Unul dintre multele lucruri pe care mi le-a transmis Giorgio Chiellini a fost să muncesc mult pentru a-mi atinge obiectivele, este un jucător cu mare experienţă. Am făcut cantonamente şi cu echipele la care am fost, dar adevărul este că acesta unul diferit, condiţiile sunt altele, specifice zonei” .