Număr tot mai mare de pelerini, la Iași, la moaştele Sf. Parascheva

Aproape 9.000 de oameni aşteaptă la rând, vineri după-amiază, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Afluxul de pelerini a crescut în ultimele 24 de ore, astfel că timpul de aşteptare pentru credincioşii care vor să ajungă la raclă a ajuns la aproape şase ore. Potrivit organizatorilor, în total, de la începutul pelerinajului au trecut pe la raclă aproape 55.000 de credincioşi.

Vineri, în cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, şi Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Alături de cei trei înalţi ierarhi au slujit numeroşi clerici din Republica Moldova, care au venit la Iaşi împreună cu grupuri de pelerini pentru a se închina la racla Sfintei.

În cuvântul său, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Veniamin, i-a îndemnat pe pelerini să folosească acest timp petrecut la Iaşi ”spre sfinţirea vieţii, urmând exemplul sfinţilor, a celor care au împlinit cuvântul Domnului”.

”E o bucurie pe care o avem în această perioadă, de a fi prezenţi aici, în preajma moaştelor Sfintei Parascheva, ştiind că ea a dobândit mult har de la Dumnezeu. În această perioadă sunt unii care vin să se roage, o fac cu multă evlavie şi se întorc acasă cu mult folos, iar alţii care speculează, poate, unele dintre atitudinile noastre şi se întorc, spunând, „Ce fel creştini sunt aceştia dacă ei fac fapte care nu se cuvin”. De aceea, ca pelerini, să fim buni, să folosim timpul acesta pentru a ne sfinţi viaţa, şi mai ales, să urmăm exemplul sfinţilor”, a afirmat Episcopul Basarabiei de Sud.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan le-a mulţumit celor prezenţi în catedrala ieşeană.

”Astăzi, prin mila lui Dumnezeu, românii din dreapta şi din stânga Prutului au fost aici, împreună, nu după considerente omeneşti, ci în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, cea care dă fundament, cuprindere şi adâncime oricărei aşezări a oamenilor împreună. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare al Sfintei Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei din dreapta Prutului, ocrotitoarea Moldovei din stânga Prutului, ocrotitoarea întregii Românii şi spre ea aleargă pelerini din Basarabia, din ţara noastră, din Serbia, din Bulgaria, din Muntenegru, toţi cei care au evlavie la această mare sfântă care îi aduce pe fraţi împreună”, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teofan.

Sâmbătă seară vor ajunge la Iaşi şi moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.