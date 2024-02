„O decepție pentru națiune”: Putin, comparat cu Stalin

Comisia Europeană l-a comparat joi pe preşedintele rus Vladimir Putin cu fostul dictator sovietic Iosif Stalin, atribuindu-i responsabilitatea pentru „toate consecinţele” războiului în Ucraina, după avertismentul dat de Putin Alianţei Nord-Atlantice în cazul în care ar trimite trupe în Ucraina, relatează EFE.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru afaceri externe, Peter Stano, a declarat că discursul lui Putin despre starea naţiunii adresat joi parlamentului rus, în care a avertizat NATO şi a asigurat că armata rusă a primit deja primele rachete intercontinentale Sarmat, capabile să transporte fiecare câte 10-15 focoase nucleare ghidate, „poate fi rezumat astfel foarte pe scurt”.

„În esenţă, este o decepţie pentru naţiune; naţiunea trăieşte sub o represiune care seamănă cu vremurile lui Stalin, armata este într-o stare dezastruoasă, economia este în ruină, ţara este complet distrusă, iar eforturile sale de a distruge Ucraina nu au fost, până acum, decât un eşec”, a declarat Stano în cadrul conferinţei de presă zilnice la Comisia Europeană.

Peter Stano a precizat că discursul trebuie înţeles în contextul viitoarelor alegeri prezidenţiale din Rusia, programate pentru luna martie şi al „eforturilor lui Putin de a fi reales”, precum şi o încercare de a abate de la sine vina pentru războiul împotriva Ucrainei.

„Continuă să-şi dezamăgească propria naţiune şi încearcă să continue să dezamăgească publicul internaţional, dacă mai există cineva care îl mai ascultă. El a început războiul împotriva Ucrainei, el este responsabil pentru toate consecinţele pe plan intern în Rusia, pe plan regional în Ucraina, dar şi pe scena globală”, a subliniat Stano.

Iar „toate aceste ameninţări cu arme nucleare sunt complet inacceptabile şi nepotrivite”, a declarat purtătorul de cuvânt citat.

Putin a avertizat NATO că consecinţele desfăşurării de trupe aliate în Ucraina vor fi ‘tragice’, respingând în acelaşi timp ca ‘absurde’ acuzaţiile potrivit cărora Moscova se gândeşte să atace Europa.

„Ei (occidentalii) au vorbit despre posibilitatea de a trimite contingente militare occidentale în Ucraina (…) Dar consecinţele acestor intervenţii ar fi într-adevăr mult mai tragice”, a declarat preşedintele rus în discursul rostit în Gostinîi Dvor, un Palat al Congresului situat lângă Piaţa Roşie din Moscova, potrivit AFP.

„Ei trebuie să înţeleagă că şi noi avem arme capabile să lovească ţinte de pe teritoriul lor. Tot ceea ce inventează ei în acest moment, pe lângă faptul că înspăimântă întreaga lume, este o ameninţare reală de conflict cu folosirea armelor nucleare şi, prin urmare, de distrugere a civilizaţiei”, a continuat preşedintele rus.

Într-o primă reacţie, premierul polonez Donald Tusk a făcut apel ca potenţialul militar al Rusiei să fie egalat la nivel european, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit în discursul său despre progresele ţării sale în materie de armament, notează EFE.

„Europa trebuie să înţeleagă că această nouă cursă a înarmării pe care Rusia o impune lumii şi agresiunea rusă în Ucraina trebuie să provoace o trezire în toate capitalele europene şi în UE pe ansamblu”, a declarat Tusk în cadrul unei apariţii la Varşovia alături de premierul leton Evika Silina.

O astfel de trezire trebuie să ducă la „decizii care să egaleze potenţialul militar al Rusiei şi să facă ca Europa să fie mai bine înarmată şi mai bine pregătită, nu mai rău”, a subliniat el.

„Cuvintele lui Putin cu privire la faptul că Rusia se înarmează şi trece de facto la o economie de război sunt reale. Nu sunt doar nişte declaraţii agresive”, a spus Tusk, adăugând că deciziile anunţate de liderul rus de a creşte autonomia Rusiei şi de a-şi moderniza forţele armate trebuie luate „absolut în serios”.

Putin a anunţat joi că Rusia a îndeplinit planurile de dezvoltare a tuturor rachetelor şi armelor cele mai noi anunţate de Kremlin în 2018, dintre care unele au fost deja livrate forţelor armate ruse şi chiar folosite în războiul din Ucraina.

„Am făcut deja sau am încheiat lucrările pentru tot ceea ce am planificat în domeniul armamentului, ceea ce am anunţat în mesajul meu din 2018”, a spus el în discursul său despre starea naţiunii în faţa celor două camere ale parlamentului.

„Se lucrează în continuare la o gamă întreagă de sisteme de arme foarte noi. Vom afla mai târziu despre noi realizări ale oamenilor de ştiinţă şi ale producătorilor noştri de arme”, a subliniat el în discursul care a durat două ore şi şase minute şi a fost proiectat în cinematografe din diferite regiuni ale Rusiei, ca parte a campaniei sale electorale.