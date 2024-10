O legendă a rockului românesc și un concert de neratat: Nuțu Olteanu’s Guts&Grace

Asociația „Arta sunetelor” anunță întoarcerea în România a legendarului chitarist Nuțu Olteanu, alături de trupa lui suedeză, „Gats&Grace”, într-un concert-eveniment, programat la Sala Dalles din București, pe 19 octombrie 2024.

„Cu toate că am trăit mai mult de jumătate din viață în Suedia, eu nu am simțit niciodată că aș fi altceva decât român 100%! Iubesc locul unde m-am născut și m-am format, cu binele și cu relele care au fost, și am să revin să cânt în România de câte ori o să am ocazia”, declară Nuțu Olteanu, co-fondator al grupului Iris și chitarist al grupului Holograf, alături de care a fost invitat să cânte de-a lungul anilor la evenimente speciale, rămânând în atenția și inima publicului din România.

Trupa Guts&Grace, apreciată pentru capacitatea de-a fuziona bluesul cu alte stiluri muzicale, va lansa la București, pe 19 octombrie 2024, în concertul programat la Sala Dalles, albumul Procrastinators, în componența: Nuţu Olteanu – chitară și voce, Kjell Allinger – orgă, Per Bejstam – chitară bas şi Magnus Brandell – tobe.

Dincolo de biografiile personale, talentul recunoscut și respectat al protagoniștilor, albumul Procrastinators este expresia rafinamentului dobândit prin experiență îndelungată și a unei prospețimi pe care caracterele puternice nu și-o pierd niciodată.

„Continui să investesc timp şi efort în rock pentru că asta e ceea ce iubesc şi nu mai ţine nici de vreo chestie materială şi nici de timpul meu. O fac pentru că asta-mi place şi asta este crucea mea pe care o duc cu mare plăcere până voi muri. Şi câtă vreme voi putea să ajut, să pun umărul la mişcarea asta care se cheamă rock, o voi face, fie că sunt în România, fie că sunt în Suedia sau unde o să mă aflu”, mărturisea Nuțu Olteanu într-un interviu pentru „Arta sunetelor”.

Procrastinators este o poveste plină de magie, forță și rafinament, căreia nu-i lipsesc nici notele nostalgice. O mărturisire de suflet, inclusă pe album, este Dunărea Delta Blues, care ni-l aduce mai aproape pe Nuțu Olteanu, născut „pe Aleea Ciceiului din Berceni”.

Dunarea Delta Blues (youtube.com)

