O lună până la Sounds of Oradea Festival

A mai rămas fix o lună până la debutul unui festival care face onoare municipiului Oradea. Este vorba despre cea de-a treia ediţie a festivalului internaţional Sounds of Oradea care are loc în perioada 14-16 iunie 2024. Ediţia de anul acesta reuneşte o suită de artişti internaţionali de prim rang, care vor performa în Piaţa Unirii din Oradea şi la Filarmonica de Stat Oradea: Angela Gheorghiu, David Gimenez Carreras, Teodor Ilincăi, orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, The Prague Cello Quartet şi Opera Naţională din Sofia, Bulgaria. Directorul artistic al festivalului este dirijorul catalan David Gimenez Carreras, nepotul şi dirijorul celebrului tenor Jose Carreras.

Biletele pentru spectacole s-au pus deja în vânzare online pe platforma bilete.ro şi la casieria Filarmonicii de Stat Oradea.

Platforma bilete.ro oferă posibilitatea de a achiziţiona bilete prin card de debit/ credit dar şi prin cardurile cadou/ culturale Pluxee/ Edenred sau Up România.

Sounds of Oradea Festival (SO Festival) este conceput şi organizat de către Visit Oradea (Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune) şi Primăria Municipiului Oradea.

Programul festivalului

Vineri, 14 iunie 2024, ora 20.30

Piaţa Unirii, Oradea

Angela Gheorghiu în concert extraordinar – dirijor David Gimenez Carreras, tenor Teodor Ilincăi, orchestra Filarmonicii de Stat Oradea.

O seară de gală cu unele dintre cele mai spectaculoase arii şi duete de operă.

Bilete aici: https://www.bilete.ro/angela-gheorghiu-in-concert-extraordinar/.

Preţ bilete: Categoria 1 – 150 lei, Categoria 2 – 100 lei.

Sâmbătă, 15 iunie 2024, ora 20.30

Filarmonica de Stat Oradea, sala Enescu-Bartok

The Prague Cello Quartet – Interpretări unice ale unor piese clasice, coloane sonore, jazz, rock şi pop.

Bilete aici: https://www.bilete.ro/the-prague-cello-quartet/.

Preţ bilete: Categoria 1 – 60 lei, Categoria 2 – 40 lei.

Duminică, 16 iunie 2024, ora 20.30

Piaţa Unirii, Oradea

Spectacol de balet – Opera Naţională din Sofia, Bulgaria

O seară magică de graţie şi emoţie alături de unul din cele mai renumite ansambluri de balet din lume.

Bilete aici: https://www.bilete.ro/spectacol-de-balet-opera-nationala-din-sofia/spectacol-de-balet-opera-nationala-din-sofia-bulgaria-16-iun-2024.

Preţ bilete: Categoria 1 – 60 lei, Categoria 2 – 40 lei.

Facebook: https://www.facebook.com/soundsoforadea

Instagram: https://www.instagram.com/soundsoforadea

E-mail: office@visitoradea.com

Website: https://soundsoforadea.com/