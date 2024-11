O scrisoare deschisă adresată doamnei ambasador Kathleen Ann Kavalec (II)

Către

Ambasada Unchiului Sam și a Mătușii Ann

Trecutul respectiv CV-ul fostului candidat prezidențial al PSD, Ion Marcel Ciolacu, este plin de minciuni. Astfel, acesta a afirmat că a absolvit liceul în 1986, dar a evitat sau refuzatsă prezinte diploma de bacalaureat, deși a promis public că o va arăta presei, cu aproape trei luni în urmă.

Mai mult, a mințit că a obținut media 7,03 la bacalaureat, dar rezultarea acestei medii era imposibilă, sub aspect aritmetic, algoritmic, în condițiile în care, în perioada respectivă, examenul de bacalaureat consta în trei probe, la care se acordau note fixe, fără zecimale, de la

1 la 10. A afirmat că a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice București în perioada 1991-1995, dar această universitate nu era acreditată în perioada respectivă. A susținut că a obținut licența în drept în anul 2004, respectiv după 9 ani, în

condițiile în care, potrivit legislației în vigoare în anul absolvirii, examenul de licență trebuia susținut în termen de doi ani de la absolvire. Deși a promis, nu a prezentat nici diploma de licență. A afirmat că în anul 1997 s-a angajat consilier juridic la firma Alcom SRL (firmă proprie), fapt nelegal în condițiile în care a obținut licența în drept de-abia în 2004. De șapte ani refuză să prezinte opiniei publice numele a doi colegi și a doi profesori din facultate, precum și titlul lucrării de licență.

A obținut în mod dubios un certificat de revoluționar cu rol determinant, în condițiile în care în Buzău nu au avut loc manifestări contestatare la adresa regimului dictatorial comunist până în data de 22 decembrie 1989, iar, conform unor foști colegi de serviciu, în ziua respectivă nu a putut participa la aceste manifestări întrucât și el și colegii săi au fost închiși de șeful lor în atelierul de lucru pentru a nu se expune unor eventuale represiuni. A mers cu minciuna până acolo încât a afirmat într-o emisiune televizată relativ recentă că a participat la manifestații anticeaușiste inclusiv în data de 21 decembrie 1989. În baza acestui certificat de revoluționar, a obținut un spațiu comercial în piața centrală din Buzău și două locuri de veci în Cimitirul Eroilor din oraș. În baza funcțiilor și a relațiilor sale politice, a mai obținut de la Primăria municipiului Buzău patru spații comerciale și o casă de locuit, deși deținea un apartament împreună cu soția sa. A fost implicat în afaceri dubioase cu produse alimentare, alcool, tutun, carburanți, terenuri și construcții, medicamente, energie. În calitate de demnitar public, a fost cercetat pentru fapte de corupție în mai multe dosare de către DNA.

Pe lângă acestea, a fost în relații apropiate, inclusiv de afaceri, cu cetățeanul sirian Omar Hayssam, care a fost condamnat în România pentru acte de terorism legate de răpirea în 2005 a trei jurnaliști români în Irak, alături de care au fost luați ostateci și cetățeni americani.

După ce PSD a revenit la guvernare și a devenit președintele Camerei Deputaților în noiembrie 2021, a obținut o casă de protocol de peste 1.000 mp, la care au fost efectuate anterior lucrări de reabilitare de 6 milioane de euro și în care a locuit o perioadă împreună cu amanta sa și

copiii acesteia. A fost acuzat de presă că în ultimii ani a plecat cu amanta sa în escapade pe insula Mykonos din Grecia, la Tokyo, Nisa, Paris, Madrid, Dubai. Deși pretinde că este de profesie jurist, nu are cunoștințe juridice minime și nu a practicat niciuna din profesiile juridice

consacrate (judecător, procuror, avocat, notar public). Nu cunoaște nicio limbă străină, deși în CV-urile depuse după ce a devenit deputat, viceprim-ministru și prim-ministru a consemnat că ar cunoaște bine limba engleză și limba franceză. În același timp are dificultăți evidente de exprimare și de scriere în limba română. Nu are cunoștințele minime necesare în materie de politică externă, apărare și securitate națională.

Tot mai mulți analiști, dar și oameni simpli au început să-l eticheteze pe candidatul prezidențial Ion Marcel Ciolacu drept un mic Ceaușescu (dictatorul român răsturnat, condamnat și executat în decembrie 1989). Ca și Nicolae Ceaușescu, nu are multă școală, dar are o viclenie nativă și abilități de relaționare și de comunicare. Și-a trădat și abandonat binefăcătorii politici, începând pe plan local cu foștii lideri ai PSD Buzău, prefectul și senatorul Vasile Ion (nașul său de căsătorie) și primarul Constantin Boșcodeală, și continuând, pe plan central, cu foștii

președinți ai PSD, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. După ce a preluat conducerea PSD, i-a marginalizat pe potențialii aspiranți și concurenți la funcțiile de președinte al partidului și de președinte al României (Gabriela Firea, Vasile Dâncu). S-a înconjurat de oameni total obedienți,

cu pregătire și competență precare ca și Ceaușescu în ultimii ani ai regimului său.

Oamenii cei mai de încredere ai președintelui PSD și prim-ministrului Ion Marcel Ciolacu au devenit Mihai Tudose și Paul Stănescu, care ne aduc aminte, la o altă scară, de slugile cele mai obediente ale lui Ceaușescu, Tudor Postelnicu (ministru de interne și șef al Securității) și Emil

Bobu ( ministru de interne și secretar cu probleme organizatorice al CC al PCR). Postelnicu și Bobu au absolvit doar cinci clase primare și au fost strungari de profesie, dar, pe linie de partid, au obținut ulterior, în mod fraudulos, acte de absolvire a studiilor primare, liceale și

universitare. Au fost cei mai duri și temuți slujitori ai lui Ceaușescu, dar când au fost arestați în 22 decembrie 1989, în sediul CC al PCR, au dovedit lașitate și spaimă totală , devenind complet uzi de la brâu în jos. Mihai Tudose este fiu de nomenclaturist comunist, iar după 1990 a obținut o diplomă de licență în drept de la o universitate contestată, la care a studiat de la distanță.

Nici el nu posedă minime cunoștințe juridice și nu s-a ostenit să practice efectiv vreo profesie juridică, rezultând că nu are o profesie de bază. Paul Stănescu și-a început cariera profesională ca tractorist, după care a absolvit Facultatea de Agronomie din Craiova și a ocupat funcții de

șef de IAS și de șef de SMA.

Și alți politicieni din anturajul premierului și președintelui PSD au probleme seroase legate de studii și de profesie. Nici Alfred Simonis, pe care liderul PSD, Ion Marcel Ciolacu, l-a promovat președinte al Camerei Deputaților, respectiv al treilea om în stat, nu a avut nicio meserie și nicio profesie. Și acesta și-a împodobit CV-ul cu o diplomă de licență în drept obținută de la o universitate cunoscută ca fabrică de diplome și care a avut probleme de acreditare. Un caz și mai elocvent este cel al unui europarlamentar total necompetent promovat de actuala

conducere a PSD, care, potrivit unor foști profesori, a absolvit efectiv doar trei clase, dar ulterior și-a achiziționat diplomă de bacalaureat și diplomă de licență, tot de la o universitate fabricantă de diplome. Pentru a-i face loc eligibil acestuia, PSD s-a dispensat de foști

europarlamentari care erau calificați în relații internaționale și au deținut funcții importante în Parlamentul European.

Cum se explică că au pierdut atât de lamentabil candidații prezidențiali ai partidelor mainstream, Ion Marcel Ciolacu și Nicolae Ionel Ciucă? Cum se explică că duminică partidul cel mai mare din România a obținut cel mai slab scor din istoria sa (sub 20%) și nu a reușit în

premieră să se califice în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, deși era favorit în toate sondajele de opinie, era promovat de aproape toată presa și era agreat și susținut de SUA și de Uniunea Europeană? Cum a reușitsă câștige primul tur și să se califice în finala prezidențială

un candidat independent antisistem, Călin Georgescu, care nu a avut niciun partid în spate, nu a avut fonduri de campanie, nici măcar sediu de campanie ,și nu a avut reprezentanți în secțiile de votare?

Pentru că tot mai mulți români au sesizat oferta electorală precară și inadecvată a PSD și PNL pentru alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an. Pentru că tot mai mulți români au sesizat oferta umană lamentabilă, chiar execrabilă în cazul PSD, pentru aceste alegeri. Pentru

că tot mai mulți români s-au săturat de politicieni needucați, incompetenți, corupți și aroganți, promovați pe criterii de clan infracțional organizat? Pentru că tot mai mulți românis-au săturat de politicieni fără coloană vertebrală, care fac sluj în fața partenerilor din NATO și din Uniunea Europeană pentru a accede sau a se menține la putere în scopul realizării intereselor lor personale sau de clan, nu a intereselor naționale. Pentru că tot mai mulți români nu acceptă intruziuni străine în alegeri și nu agreează candidați păpușați. Este imposibil ca Ambasada SUA la București să nu fi receptat aceste semnale și să nu fi cunoscut scheletele din dulapul candidatului favorit Ion Marcel Ciolacu (despre care Cotidianul publică articole de peste șapte ani). Credeam că principalul nostru partener strategic a tras învățămintele necesare din experiențele cu foști președinți păpușați ca Rafael Leonidas Trujillo din Republica Dominicană, Fulgencio Batista din Cuba, Anastasio Somoza din Nicaragua sau Ferdinand Marcos din Filipine.

Partea I