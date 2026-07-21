Oana Țoiu și frații Tate, întâlnire neașteptată la o recepție din Washington

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 20 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că i-a întâlnit întâmplător pe Andrew și Tristan Tate la o recepție diplomatică din Washington. Țoiu spune că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi erau acolo și că nu a avut nicio discuție privată sau oficială cu ei.

Ministrul interimar a confirmat că frații Tate au fost prezenți la Washington, la o recepție organizată înaintea unei reuniuni ministeriale. La eveniment se aflau mai mulți diplomați și oficiali americani. Oana Țoiu a precizat însă că nu știa cine fusese invitat și că nu avea control asupra listei de participanți.

„În momentul în care am aflat că sunt prezenți la acea recepție și că unul dintre frații Tate ne-a abordat într-un grup mai larg de conversație, am decis imediat să plec de la eveniment. Nu a existat nicio conversație individuală. Noi nu cunoșteam lista invitaților, nu aveam control asupra acesteia și nu aveam informații în acest sens. Vorbim exclusiv despre conversații publice, într-un cadru public, în prezența mai multor persoane, așa cum se întâmplă la astfel de recepții”, a spus aceasta pentru Adevărul.

Țoiu a mai spus că nu a discutat cu frații Tate despre dosarele în care aceștia sunt vizați.

„România trebuia să transmită o linie foarte clară”

Oana Țoiu a subliniat că poziția sa privind traficul de persoane a fost constantă. Ea a spus că a susținut pedepse mai dure și confiscarea averilor traficanților.

„Poziția mea a fost publică în toți acești ani, iar toate voturile și inițiativele legislative pe care le-am susținut au urmărit fermitatea absolută în combaterea acestui fenomen.

Chiar dacă nu poți controla lista invitaților, chiar dacă nu aveam informații despre prezența lor și chiar dacă era vorba despre conversații în grup, România trebuia să transmită o linie foarte clară”, a explicat ministra.

Ministrul interimar a afirmat că nu putea valida o astfel de situație prin prezența sa la eveniment. Ea a spus și că s-a bucurat de arestarea ulterioară a celor doi.

Frații Tate, arestați la Miami

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de autoritățile federale americane. Cei doi au fost reținuți în baza unei cereri de extrădare formulate de Regatul Unit. Avocatul lor, Joseph McBride, susține că noile acuzații formulate de autoritățile britanice sunt motivate politic. El afirmă că Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați după ce un judecător va analiza cazul.

Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă. În cazul lui Tristan Tate, acuzațiile includ agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. Potrivit CPS, acuzațiile vizează fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru alte infracțiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

Andrew și Tristan Tate au fost inculpați și în România pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi au negat acuzațiile. Dosarul din România a stagnat după apariția unor nereguli juridice și procedurale.

Frații Tate au devenit cunoscuți la nivel internațional prin rețelele sociale. Ei promovează un stil de viață luxos și mesaje controversate, asociate misoginismului și hipermasculinității, care au atras mai ales un public tânăr.

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