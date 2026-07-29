Opt trasee și drumeții spectaculoase pe care le poți face în România

România începe să intre pe harta marilor trasee europene pentru drumeții, iar Cotidianul a realizat o trecere în revistă a opt dintre cele mai spectaculoase.

În ultimii ani au apărut tot mai multe rute de lungă distanță, inspirate de marile trasee europene de pelerinaj și hiking. Unele traversează țara de la nord la sud, altele leagă regiuni istorice, sate tradiționale și masive montane.

Există inclusiv trasee care coboară până la Dunăre și ajung în apropierea Mării Negre, oferind într-o singură călătorie atât peisaje alpine, cât și peisaje dobrogene și de litoral.

Pentru călătorii care vor să descopere țara și lumea la pas, aceste trasee sunt ideale pentru drumeții scurte sau de lungă durată și spun povestea locurilor prin care trec.

Via Transilvanica, drumul care unește România

Via Transilvanica este cel mai cunoscut traseu de lungă distanță din România. Are peste 1.400 de kilometri și pornește din Putna, traversând Bucovina, Transilvania și Banatul până la Drobeta-Turnu Severin.

Traseul poate fi parcurs în aproximativ două luni și trece prin sate istorice, păduri, podișuri și zone montane spectaculoase. Marcajele sunt moderne, iar infrastructura pentru drumeți este în continuă dezvoltare. Traseul este administrat de Asociația Tășuleasa Social. Mai multe informații și hărțile oficiale pot fi consultate pe site-ul Via Transilvanica .

Via Mariae, pelerinajul care traversează Bucovina

Via Mariae face parte dintr-o rețea europeană de pelerinaj. În România, unul dintre cele mai spectaculoase segmente străbate Bucovina și leagă mănăstirile pictate, satele tradiționale și peisajele montane ale Carpaților Orientali.

Traseul poate fi parcurs în mai multe zile și combină dimensiunea spirituală cu experiența drumeției în natură. Ruta este promovată în România prin parteneriatul Via Mariae și organizațiile turistice locale din Bucovina. Detaliile oficiale sunt disponibile pe pagina Via Mariae România – Visiting Bucovina.

Drumul Maramureșului, prin inima tradițiilor românești

Drumul Maramureșului este un proiect turistic care pune în valoare una dintre cele mai autentice regiuni ale țării. Traseul traversează sate renumite pentru bisericile de lemn, porțile sculptate și meșteșugurile păstrate de generații.

Drumeții pot merge zile întregi pe dealuri, prin păduri și cătune izolate, descoperind un peisaj cultural unic în România. Proiectul este coordonat de Asociația Drumul Maramureșului, iar informațiile oficiale despre etape, cazare și puncte de interes se găsesc pe site-ul Drumul Maramureșului.

Traseul satelor cehești din Banat, o lume aparte în Munții Banatului

În Munții Banatului există șase sate fondate de coloniști cehi în secolul al XIX-lea. Un traseu de mai multe zile leagă aceste localități. Fiecare sat este diferit, cu o frumusețe și o unicitate aparte. Au fost întemeiate de coloniști veniți din regiuni diferite, care au adus cu ei obiceiurile, portul tradițional și dialectele din locurile de origine.

Turiștii se pot bucura de drumeții spectaculoase și excursii cu bicicleta în jurul satelor cehești. Cătunele sunt conectate prin trasee marcate, care duc către cele mai atractive obiective din zonă. Traseul este promovat de comunitatea cehă din Banat prin platforma oficială Banat.cz , unde sunt disponibile hărți, recomandări și informații pentru drumeți.

E-Paths, România conectată la marile trasee europene

România face parte din rețeaua europeană E-Paths, coordonată de European Ramblers Association. Mai multe trasee continentale, printre care E3 și E8, traversează Carpații și alte regiuni ale țării, permițând continuarea drumeției către Europa Centrală sau Balcani, fără întreruperea rețelei de trasee.

Pentru pasionații de hiking de anduranță, aceasta este legătura directă dintre România și marile coridoare pietonale ale Europei. Informațiile oficiale despre traseele E-Paths și segmentele din România sunt publicate de European Ramblers Association pe site-ul E-Paths .

Camino de România, legătura românească spre Santiago

Camino de România este inițiativa care conectează spațiul românesc la rețeaua europeană a celebrului Camino de Santiago. Traseul pornește simbolic din zona Castelului Bran și urmărește integrarea într-un sistem internațional de pelerinaj, care ajunge până la Santiago de Compostela.

Ruta pune în valoare patrimoniul istoric, bisericile și comunitățile locale și poate fi parcursă etapizat, pe durata mai multor zile. Proiectul este prezentat în cadrul rețelei europene Pilgrim Maps, iar detaliile oficiale pot fi consultate pe pagina Camino de România de pe Pilgrim Maps .

Via Carpatica, proiectul care vrea să lege Carpații într-un singur traseu

Via Carpatica este unul dintre cele mai ambițioase proiecte aflate în dezvoltare în România. Inițiatorii își propun realizarea unui traseu continuu de munte care să unească Dunărea cu Maramureșul și să urmeze coloana vertebrală a Carpaților românești.

Proiectul prevede marcaje omologate, stâlpi de orientare, refugii montane și lucrări de întreținere a potecilor, cu obiectivul de a crea un traseu comparabil cu marile rute alpine europene. Inițiativa este dezvoltată de comunitatea În Slujba Muntelui, iar prezentarea oficială a proiectului este disponibilă pe pagina Via Carpatica – În Slujba Muntelui .

De la Munții Măcinului la Marea Neagră

Dobrogea oferă una dintre cele mai interesante combinații de munte și mare din România. O drumeție de mai multe zile poate începe în Munții Măcinului, cei mai vechi munți ai țării, și poate continua spre Delta Dunării sau litoralul Mării Negre.

Peisajele se schimbă permanent, de la culmi granitice și podgorii la lacuri, dune de nisip și plaje sălbatice. Traseele montane sunt gestionate de Administrația Parcului Național Munții Măcinului, iar informațiile oficiale despre trasee și acces pot fi consultate pe site-ul Parcului Național Munții Măcinului.