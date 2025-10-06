Orban: Nu trebuie să adoptăm euro. UE se dezintegrează

EP President meets with Viktor ORBAN - Prime Minister of Hungary

Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro, deoarece Uniunea Europeană se „dezintegrează”, iar Ungaria nu ar trebui să-și lege soarta mai strâns de blocul comunitar, a declarat, luni, premierul ungar Viktor Orban.

Ungaria, care depinde în mare parte de blocul comunitar format din 27 de state membre pentru comerț și care și-a modernizat economia cu miliarde de euro din fondurile UE de la aderarea sa în urmă cu două decenii, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru adoptarea monedei euro, potrivit Reuters.

Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu are o derogare legală de la aderarea la blocul monetar. Unii dintre vecinii săi din aripa estică a UE, inclusiv Polonia, Republica Cehă și România, rămân, de asemenea, în afara zonei euro, cel puțin pentru moment.

La putere din 2010, Orban a devenit un critic din ce în ce mai vocal al UE, care a suspendat fonduri de miliarde de euro pentru Ungaria din cauza reformelor liderului naționalist în domeniul statului de drept.

„Ungaria nu ar trebui să-și lege soarta mai strâns de Uniunea Europeană decât în prezent, iar adoptarea euro ar fi cea mai strânsă legătură posibilă”, a afirmat el.

Comentariile lui Orban au fost în contrast puternic cu agenda politică a rivalului său din opoziție, Peter Magyar, care se află în ascensiune și care face campanie pe baza promisiunii de a debloca fondurile UE suspendate și de a apropia una dintre economiile mai sărace ale UE de adoptarea euro.

  2. Ca sa fiu sincer nu-l agreez in anumite privinte pe Orban, dar in aceasta pozitie a lui sunt cumva pe aproape de el.In situatia actuala a leului de paie in care ne aflam adoptarea euro ar fi ultima maciuca in cap care ne mai trebuie ca sa ne prabusim complect.

  6. Super-comentariu! Omul s-ar putea să aibă ceva creier, dar n-are bani. Așa că, alături de alți sclavi, va presta în continuare.

  8. Euro devine hartie de sters la (editat) n-are sustinere in economiile Tarilor membre – falimentare. A afirmat taios si Presedintele SUA dl. Trump , nu mai investeste in falimentele europene, estul Europei este la pamant.

  10. Adoptarea euro înseamnă rotunjirea tuturor prețurilor pe plus așa cum s-a întâmplat în toate țările care au făcut această schimbare monetară. Adică, dacă o cafea costă 12 lei, după ce se va adopta euro va costa 3 euro care înseamnă 15 lei. Etcetera. Vom avea parte de un duș rece ca gheața în plină caniculă. Iar dacă în sfârșit scăpăm de pacostea parastatală numită Uniunea Europeană, ce rost mai are trecerea la euro?

  12. „Ungaria, care depinde în mare parte de blocul comunitar format din 27 de state membre pentru comerț și care și-a modernizat economia cu miliarde de euro din fondurile UE de la aderarea sa în urmă cu două decenii, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru adoptarea monedei euro, potrivit Reuters.” Asta e o minciuna pro UE. Nu-ti da nimeni nimic de pomana de pomana. Toate tarile din est au fost dezbracate (golite) de tot ce aveau de pret in interesul „primitorilor cu mana larga”.

    • @ qwe

      Fără subvențiile de miliarde de la UE, HU si RO ar fi la nivelul Albaniei sau a Macedoniei. Toate aceste țări n-au nevoie de UE pt. a fi prost guvernate. Întotdeauna au fost si vor rămâne țări de mâna a 2-a.

  14. nu se va dezintegra, dar va deveni un muzeu unde va vinde bilete ca la Moulin Rouge sau pe in Amsterdam…iar trans…vor face promenade pe trotuar pt a-si etala machiajul, silueta si ”vocea masculina” in rochie…
    pt o substanta si o Nirva unii vor vizita…occidentul

  16. normal,fara Ungaria,UE se dezintegreaza,doar Ungaria mai mentine cu greu stabilitatea europeana
    Ma uit la pigmeul european,fost nomad, si ma intreb ce gandesc caii de mustele care ii bazaie la ..coada..o copita e totusi prea mult pentru o musca

    • UE se dezintegreaza cu sau fara Ungaria pentru ca prosti ca tine au ajuns la conducerea uniunii.
      Daca Orban e pigmeu, tu esti pitic mintal. Cand o sa ajungi tu premier cum a ajuns Orban, atunci sa comentezi asa despre el.
      Se vede ca esti un gunoi USR-ist, tare in gura, plin de tupeu si pana nu ti-o iei peste bot nu te potolesti.

