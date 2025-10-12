Pacea din Orientul Mijlociu ”vitregește„ Ucraina. Apelul lui Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu.

„Moscova îşi permite să îşi intensifice loviturile şi profită în mod deschis de faptul că lumea se concentrează pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu”, afirmă Zelenski care îndeamnă liderii internaţionali să menţină presiunea asupra Moscovei în paralel cu eforturile de a obţine pacea în Gaza.

„Acesta este motivul pentru care nu trebuie să permitem nicio relaxare a presiunii. Sancţiunile, tarifele, acţiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc care finanţează acest război – totul trebuie să rămână pe masă”, arată Zelenski.

„Aceasta este ceea ce poate deschide calea către o pace durabilă pentru Europa. Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de menţinere a păcii în Orientul Mijlociu”, subliniază el.

„Pe parcursul acestei săptămâni, multe regiuni din Ucraina au fost sub tiruri, iar în multe regiuni sirenele de raid aerian sună acum din nou din cauza ameninţării dronelor de atac. Rusia îşi continuă teroarea aeriană împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre, intensificând atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Imoralitatea acestor crime este de aşa natură încât în fiecare zi ruşii ne ucid oamenii”, arată Zelenski.

El menţionează că sâmbătă „un copil a fost ucis într-o biserică de o bombă aeriană” în oraşul Kostiantînivka din estul Ucrainei, în regiunea Doneţk, şi precizează că în total, numai în această săptămână peste 3.100 de drone, 92 de rachete şi aproximativ 1.360 de bombe planante au fost folosite împotriva Ucrainei.

Postarea este însoţită de un videoclip cu secvenţe ale urmărilor atacurilor ruseşti din această săptămână.

La circa două ore după această postare, Zelenski anunţă într-o altă postare că a vorbit cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi spune că este recunoscător Franţei pentru că face atât de multe pentru a apăra viaţa.

Atât Macron, cât şi Trump vor merge luni la summitul de la Sharm el-Sheikh.

Duminică, Ministerul rus al Apărării al Rusiei a confirmat că forţele Moscovei au lovit infrastructura energetică ucraineană, pe care Kremlinul o consideră parte a complexului militar ucrainean, potrivit agenţiei de ştiri RIA.

Între timp, lideri internaţionali se pregătesc să se reunească luni în Egipt, sub patronajul preşedintelui american Donal Trump, pentru a pune la punct detaliile planului său care vizează să aducă pacea în Fâşia Gaza.

După trei zile de armistiţiu, luni este aşteptată eliberarea tuturor ostaticilor care mai sunt deţinuţi în Gaza, la doi ani de la atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Războiul din Ucraina durează de aproape patru ani.