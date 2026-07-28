Parteneriat cu Ucraina pentru producerea de drone militare la Cluj

În prima etapă, la Cluj-Napoca vor fi fabricate trei tipuri de drone militare: drone FPV, drone de interceptare şi drone de recunoaştere, parteneriatul vizând atingerea unei capacităţi de aproximativ 1.000 de unităţi pe lună. Pe termen mediu, cele două companii urmăresc dezvoltarea în România a unei capacităţi de 10.000 – 15.000 de unităţi lunar, în funcţie de comenzile primite şi de necesarul programelor de apărare, se arată într-un comunicat tranmis de OVES Enterprise.

Portofoliul poate fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcţie de cererea pieţei şi de evoluţia programelor de apărare din România şi din celelalte state europene, precizează reprezentanţii celor două companii.

„OVES Enterprise, companie românească de tehnologie specializată în sisteme autonome şi aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială, cu experienţă în dezvoltarea şi producţia de drone şi EDRONE, unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, extind colaborarea începută în primii ani ai războiului şi pun bazele producţiei comune de drone militare în România. Parteneriatul reuneşte expertiza celor două companii în dezvoltarea şi producţia de drone şi marchează o nouă etapă a colaborării dintre OVES Enterprise şi EDRONE, care include producţia în România a unor sisteme autonome destinate industriei de apărare”, se precizează în comunicat.

Producția ar urma să acopere cererea din România, necesarul Ucrainei, dar și al altor state europene

Proiectul prevede deschiderea unei unităţi de producţie la Cluj-Napoca, integrarea tehnologiei Nemesis AI şi transferul proceselor şi know-how-ului necesare extinderii producţiei. Prin această colaborare se urmăreşte dezvoltarea în România a unei capacităţi industriale care să susţină cererea în creştere din România şi din alte state europene, precum şi necesarul actual al Ucrainei.

Parteneriatul valorifică experienţa ambelor companii în dezvoltarea de drone şi sisteme autonome. OVES Enterprise contribuie cu tehnologiile proprii, inclusiv platforma Nemesis AI şi experienţa acumulată în dezvoltarea şi producţia de drone, iar EDRONE completează prin experienţa operaţională şi know-how-ul dobândite în producţia de serie şi utilizarea sistemelor în condiţii reale de luptă.

„Europa are nevoie de capacităţi proprii de producţie, iar România trebuie să îşi construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piaţă de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experienţă acumulată direct pe front, procese de producţie validate şi capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiţii reale. Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise – de la sisteme autonome şi inteligenţă artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România – astfel încât acestea să răspundă cerinţelor actuale de operare şi să susţină securitatea României şi a Europei”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.