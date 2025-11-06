Inițiativa are scopul de a crește pregătirea populației și de a consolida forțele armate. Polonia cheltuiește o proporție record din PIB pentru apărare. De asemenea, își dezvoltă armata în urma invaziei Rusiei în Ucraina, notează Reuters.

Program deschis tuturor cetățenilor

Programul din Polonia, numit „At Readiness”, va funcționa pe bază de voluntariat și va fi accesibil de la elevi la adulți activi, companii și persoane în vârstă. Participanții vor primi cursuri de bază în domeniul securității, instruire în supraviețuire, instruire medicală și cursuri de igienă cibernetică.

„Numai în noiembrie şi decembrie (…) vom instrui aproximativ 20.000 de persoane în cadrul unor cursuri individuale, dar numărul total, în ceea ce priveşte toate formele de instruire, este de aproximativ 100.000 de persoane”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk.

Ministerul Apărării intenționează să instruiască aproximativ 400.000 de persoane „individual, în grupuri, în cadrul programului ‘Educație cu armată’, instruire de rezervă și serviciu militar obligatoriu voluntar”, a adăugat Tomczyk.

Obiectivele programului din Polonia

Șeful Statului Major General al Poloniei, Wieslaw Kukula, a precizat că programul urmărește două obiective principale:

consolidarea rezilienței comunităților și cetățenilor

creșterea pregătirii și disponibilității rezervelor.

Inițiativa a fost anunțată pentru prima dată de premierul Donald Tusk în martie, cu scopul de a „construi o armată de ezerviști” pe fondul preocupărilor sporite privind securitatea după invazia Rusiei în Ucraina.