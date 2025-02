In scrisoarea sa, Ponta susține că „Majoritatea romanilor considera anularea Alegerilor Prezidentiale din Decembrie 2024 ca o decizie ilegitimă menită doar să le blocheze sau detumeze dreptul fundamental de a-şi alege Presedintele; iar candidatul actual al Coaliției a fost de la inceput şi a rămas unul dintre cei mai vehemenți susținători ai anulării Alegerilor.

Având în vedere motivele expuse mai sus doresc să vă informez că NU voi sustine candidatura Dlui Crin Antonescu pentru funcția de Presedinte al României. Sunt convins că această candidatura este împotriva intereselor României si împotriva asteptărilor legitime ale votanților (inclusiv cei social democrați); este o candidatură generată de forte obscure ale unui Sistem care a condus Románia in ultimii 10 ani și pe care poporul român nu il mai acceptă!

Cunosc demersurile și presiunile constante făcute de Candidatul Coalitiei asupra dvs. pentru sanctionarea tuturor membrilor PSD care nu il sustin. Având în vedere că decizia mea personală, de a susține vointa legitimă a alegătorilor, încalcă o hotărâre formală a Conducerii PSD si pune probleme politice in cadrul Coaliției, imi asum toate consecințele politice care decurg din acestea.

In calitate de deputat voi actiona în continuare in conformitate cu votul pe care l-am primit in Jude!! tul Dâmbovița, alături de aleşi locali şi parlamentarii social democrati din

Inat sens bineînțeles că NU voi vota motiunea de cenzură propusă de AUR si SOS exprima mereu interesul votanților, in special atunci când interesul unor lideri de pallid este in contradicție cu acesta!