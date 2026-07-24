Porsche vinde mașini de lux, dar renunță la încă 5.000 de angajați. Cercetarea, printre cele mai afectate

Planul de restructurare a fost aprobat de Consiliul de Supraveghere

Noul director general al Porsche AG, Michael Leiters, a prezentat Consiliului de Supraveghere un plan de restructurare care include desființarea a încă 5.000 de posturi în unitățile companiei din Germania.

Planul a fost aprobat de reprezentanții acționarilor și urmează să fie pus în aplicare în lunile următoare.

Odată cu această etapă, numărul total al posturilor eliminate de Porsche ajunge la 8.900, potrivit datelor prezentate de companie.

Cele mai multe reduceri de personal vor fi în zona de dezvoltare și cercetare, unde compania consideră că investițiile necesare pentru noile sisteme de propulsie sunt în scădere, iar productivitatea angajaților s-a redus.

Reducerea de personal va avea loc prin pensionări și plecări voluntare

Porsche are aproximativ 23.000 de angajați în Germania, iar numărul total al posturilor care urmează să fie eliminate reprezintă aproape 40% din efectivul companiei din această țară.

Potrivit planului aprobat, restructurarea va fi realizată în principal prin pensionări, plecări voluntare și alte plecări naturale, pentru respectarea prevederilor contractelor colective de muncă.

Scăderea vânzărilor și a profitului a dus la reorganizarea companiei

Decizia vine într-un context în care Porsche se confruntă cu rezultate financiare mai slabe decât în anii anteriori.

Potrivit datelor prezentate de Porche, costurile asociate tranziției către propulsia electrică, precum și scăderea puternică a vânzărilor pe piața din China au redus veniturile și profitul constructorului auto.

În prima jumătate a acestui an, compania a livrat 122.300 de automobile, în scădere cu 16% față de aceeași perioadă din 2025.

Rezultatele financiare au continuat, la rândul lor, să se deterioreze. Astfel, în primul trimestru, profitul net s-a redus cu aproape 200 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o scădere de 22%, iar veniturile au coborât cu peste 5%, până la 8,4 miliarde de euro.

Compania estimează că și rezultatele aferente celui de-al doilea trimestru vor reflecta noi scăderi ale profitului.

În ceea ce privește rentabilitatea, marja vânzărilor a revenit la aproximativ 7%, după ce în 2025 coborâse la 1,1%.

Pentru finalul acestui an, Porsche estimează o marjă operațională cuprinsă între 5,5% și 7,5%, iar marja EBITDA este prognozată între 15% și 17%.