Predoiu reacționează după reproşul lui Ciolacu

Guvernul a aprobat joi ordonanţa de urgenţă care instituie obligaţia ca, în cazul în care rezultatul testelor antidrog efectuate în laboratoarele de medicină legală nu vine în maximum 72 de ore, şoferii cărora le-au fost suspendate permisele le primesc înapoi, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

„Astăzi, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care a dezvoltat şi a modificat prevederile OUG 84, anterior adoptată, cu privire la unele dispoziţii privind siguranţa pe drumurile publice. În principiu, această ordonanţă adoptată astăzi dezvoltă, cum spuneam, ordonanţa precedentă, sub două aspecte importante. În primul rând, instituie un termen de 72 de ore în care instituţiile de medicină legală trebuie să elaboreze analizele toxicologice prin care să evidenţieze sau nu prezenţa sau nu a alcoolului şi a substanţelor interzise în sângele persoanelor care au fost testate pozitiv cu DrugTest sau care au refuzat testarea. A doua modificare importantă este aceea că, la expirarea acestui termen obligatoriu pentru instituţiile de medicină legală de 72 de ore, în cazul în care rezultatul nu soseşte de la laborator, persoanei respective i se restituie permisul”, a explicat Predoiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

El a punctat, totodată, modificarea care vizează faptul că aceste analize se efectuează doar de către instituţiile de medicină legală.

„Anterior, în varianta ordonanţei precedente, aceste analize puteau fi efectuate şi de către laboratoarele Poliţiei Române, laboratoare care, precizez, sunt acreditate conform standardelor internaţionale”, a menţionat Predoiu.

Ministrul a afirmat, referitor la reproşul premierului pe subiectul ordonanţei de urgenţă, că structurile MAI şi-au îndeplinit atribuţiile în acest caz.Î

„Aş mai vrea să precizez – sunt obligat să o fac faţă de Ministerul de Interne şi colectivul de lucru de la minister şi, nu în ultimul rând, faţă de Partidul Naţional Liberal – vizavi de reproşul premierului: (…) în esenţă, în vara anului trecut, Ministerului Afacerilor Interne i s-au cerut trei lucruri: să completeze legislaţia privind combaterea consumului de droguri la volan, să elimine din folosinţa agenţilor de poliţie DrugTestele care dau rateuri, erori şi să înmulţească semnificativ numărul de DrugTeste. Ministerul de Interne a procedat la toate aceste măsuri şi le-a realizat. Respectiv, am scos din folosinţa poliţiştilor DrugTestele de producţie China, care dădeau erori, şi folosim în continuare doar DrugTeste care sunt folosite şi de Poliţiile din statele membre ale UE. (…) Am dublat şi mai bine capacitatea de testare, prin creşterea numărului de DrugTeste în dotarea Poliţiei Române. (…) În sfârşit, al treilea lucru, respectiv, îmbunătăţirea legislaţiei, a rezultat în proiectul de ordonanţă pe care noi l-am propus într-o primă formă în octombrie anul trecut. Deci, am reacţionat cât se poate de rapid şi am propus acest proiect. (…) Consider, ca responsabil al ministerului, că aparatul din minister a procedat corect şi a îndeplinit ca la carte fiecare etapă procedurală şi şi-a întemeiat demersul pe toate informaţiile aflate la dispoziţie şi dobândite în cursul dezbaterii publice”, a transmis Cătălin Predoiu.

În continuare, prioritatea ministerului este de a creşte efortul pe combatere a drogurilor, a susţinut el.

„Este foarte important să ne mărim capacitatea, ca societate în ansamblu, de a riposta contra flagelului drogurilor, care este devastator nu numai în România, ci în toate statele membre ale UE. Este o problemă europeană, consacrată ca atare în Consiliile JAI şi recunoscută ca atare. De asemenea, am făcut această paranteză pentru a arăta că această ordonanţă nu este un demers individual, sporadic sau spontan, ori, citez, ‘heirupist’, cum am fost acuzaţi, ci este o măsură gândită într-un ansamblu de măsuri, într-un ansamblu de politici. (…) Aş vrea să asigur publicul din România că, atât timp cât voi rămâne la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia Română şi ministerul au ca prioritate combaterea traficului şi consumului de droguri”, a afirmat Predoiu.

În opinia sa, pe tema acestei ordonanţe nu a fost vorba despre un „scandal”.

„Nu cred că termenul scandal este unul potrivit, adecvat şi care reflectă realitatea. Faptul că există opinii diverse în legătură cu un domeniu foarte sensibil şi cu un subiect foarte delicat nu înseamnă că relaţiile dintre membrii Guvernului sau în coaliţia de guvernare nu sunt corecte. Sunt relaţii instituţionale corecte, sunt discuţii corecte şi principiale şi sunt discuţii în care uneori apar puncte de vedere diferite. Asta în niciun caz nu trebuie să conducă la concluzia că există o disfuncţie în Guvern. (…) Guvernul funcţionează bine. Relaţia mea cu primul-ministru este foarte bună şi nu intenţionez să schimb lucrurile. Şi cred că nici dânsul nu intenţiona să schimbe lucrurile. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că în legătură cu momentul în care a fost adoptată ordonanţa există două viziuni, două puncte de vedere deja şi anume că a fost adoptată prea devreme sau, dimpotrivă, la timp. Eu tot ceea ce spun este că, pe baza tuturor datelor pe care le-a avut la dispoziţie Ministerul de Interne în domeniu, care, repet, nu e de competenţa noastră, cel medical, cunoşteam, ştiam, am fost informaţi că aceste teste se vor face într-un termen rezonabil”, a mai susţinut ministrul de Interne.

„Ordonanţa 84 plus această ordonanţă adoptată, azi, împreună, dau ceva mai bun decât doar Ordonanţa 84. Deci, asta a adus o îmbunătăţire sub acest aspect al termenului şi al restituirii permisului”, a evidenţiat Cătălin Predoiu.

În şedința de Guvern în care a fost adoptată noua ordonanță, Marcel Ciolacu l-a taxat pe Cătălin Predoiu.

„Sper că domnul ministru Predoiu a învăţat lecţia şi în viitor nu va pune căruţa înaintea cailor”, a menţionat premierul