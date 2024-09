Premierul și-a căutat nota de la Bac

Media de la „examenul maturității” susținut în urmă cu 38 de ani de premierul Ciolacu nu mai e un secret.

Politicianul a ținut să spulbere acest mister și a zis clar: „Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7,03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9“.

De ce nu a spus nota până acum? Premierul încearcă să lămurească:

„Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele să închidem acest circ, care la început am crezut că e unul într-o limită normală. Bacalaureat l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7,03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment”, a precizat premierul.