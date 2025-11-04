Preoți ”păcăliți” de primari ca să apară clipuri electorale

Episcopia Hușilor a venit cu un punct de vedere legat de filmările publicate pe Facebook de PNL Vaslui, conform AGERPRES.

„În cadrul oricărei comunități închegate, preotul, ca membru al acesteia, poate oferi o perspectivă din prisma modului în care valorile spirituale perene se reflectă în viața de zi cu zi a oamenilor. În cazul acestor clipuri, la momentul realizării lor, preoților nu li s-a adus la cunoștință că ceea ce ei afirmă cu privire la realitățile frumoase din comunitățile lor vor fi parte a unor materiale ce poartă sigla unui partid politic, ci fuseseră informați că este o prezentare a comunității, independentă de vreun demers partinic”, a precizat purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat, pentru AGERPRES.

PNL Vaslui spune că videoclipurile nu au scop electoral. Ei au încheiat un contract cu o firmă, iar acțiunea avea ca scop abordarea unor subiecte importante în comunitățile rurale vizate. Au considerat că preoții sunt persoane importante și reprezentative pentru comune.

„PNL Vaslui și-a propus să comunice […] teme esențiale pentru multe din comunitățile județului nostru. Astfel, în materiale video filmate în localități ale județului sunt inserate puncte de vedere ale celor mai relevante personalități locale: primar, funcționari publici, cadre didactice, fermieri, pensionari, tineri etc. În unele dintre materiale au fost inserate scurte puncte de vedere ale unor preoți din anumite localități, puncte de vedere care au subiect comunitatea și necesitatea recursului la morală pentru fortificarea culturală și spirituală a viitoarelor generații. Nicio clipă nu s-a pus problema folosirii narațiunilor preoților parohi în scop politic sau electoral. […] Primăria, Biserica și Școala sunt elementele centrale ale României rurale, iar omiterea uneia dintre aceste instituții […] nu este deloc firească”, a spus, pentru AGERPRES, președintele interimar al Organizației municipale a PNL Vaslui, Marius Arcăleanu.