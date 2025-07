Președintele a dat de pământ cu marii procurori. Nicușor Dan nu a avut milă de urmașii Laurei Codruța Koveși și nu numai și a afirmat în fața națiunii că nu este mulţumit de activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), respectiv a Parchetului General.

„Nu sunt mulţumit, am spus asta de mai multe ori, nici de DNA, nici de Parchetul General. Şi unul şi altul, pentru că, în opinia mea, nu există un management care să facă o ierarhie a activităţii parchetului pe tipuri de infracţiuni şi o alocare de resurse care să fie corespunzătoare. Acum fiecare dintre ei mai are un mandat de şase-şapte luni, ceva de genul ăsta. Nu cred că este util să forţăm, însă, în momentul în care o să fie discuţia despre noii şefi ai parchetelor, analiza va fi foarte serioasă şi imediat după ce Guvernul s-a format am început să am discuţii despre zona de Justiţie cu oameni din Justiţie. Ele vor continua”, a arătat şeful statului.