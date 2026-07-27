Președintele Cehiei, fotograf acreditat la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei

Petr Pavel (64 de ani), care conduce ţara din 9 martie 2023, este un pasionat de fotografia sportivă şi, mai ales, de sporturile cu motor. Aşadar, şi-a luat aparatul foto şi s-a deplasat la Hungaroring pentru a asista la Marele Premiu al Ungariei.

Pavel, un obişnuit al circuitelor, a fost întâmpinat de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism, Mohammed ben Sulayem, potrivit News.ro.

Președintele Cehiei a avut acreditare oficială FIA la Marele Premiu de F1 al Ungariei

Week-end-ul trecut, a participat la Marele Premiu al Ungariei cu un echipament foto complet – și o acreditare oficială FIA. A ajuns la Hungaroring pentru sesiunile de sâmbătă și deja făcea fotografii, însoțit de fotograful ceh de F1 Jiri Krenek, potrivit motorsport.com.

Nu a fost prima dată când a fost văzut la un eveniment major de motorsport ca fotograf amator. Cel mai recent, Pavel a călătorit în Franța în iunie pentru a participa la Cursa de 24 de ore de la Le Mans, din nou echipat cu echipament foto complet.

De fapt, fostul preşedinte al Comitetului Militar al NATO a participat la mai multe curse pe două și patru roți de-a lungul anilor. În Republica Cehă, Pavel a relatat despre evenimentele MotoGP și World Superbike de la Brno, în timp ce a călătorit până în SUA și Arabia Saudită pentru a fotografia NASCAR, respectiv Raliul Dakar.

Unele dintre fotografiile pe care le-a realizat la evenimentul Dakar din 2025, unde a susținut și concurenți cehi, au fost expuse la Muzeul Tehnic Național din Praga.

Anul trecut, el a strâns aproape 30.000 de euro pentru o organizație caritabilă dedicată copiilor, părinților singuri și vârstnicilor prin licitarea unui album foto.

Deși este neobișnuit ca politicienii să participe la curse doar de plăcere, mai mulți lideri apar în mod regulat la evenimente majore de motorsport din propriile țări.

Anul trecut, prim-ministrul britanic de atunci, Keir Starmer, l-a primit pe directorul general al F1, Stefano Domenicali, pe piloți și pe reprezentanți ai echipei la o recepție pe Downing Street nr. 10, înainte de Marele Premiu al Marii Britanii.