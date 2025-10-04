Președintele și doamna, împreună la un eveniment

Președintele României, Nicușor Dan, și Mirabela Grădinaru, au participat aseară la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest.

Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziției für papier und orchester, semnată de poetul și ilustratorul Emilian Pospaii și de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik.

Romanian Creative Week (RCW), desemnat în 2023 de EUIPO drept cel mai important eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, a fost inclus anul acesta de Ministerul Culturii pe lista evenimentelor cultural-strategice. După cinci ediții consecutive organizate la Iași – cu sute de evenimente și mii de artiști români și internaționali, RCW propune acum, pentru prima dată în București, o capsulă de toamnă desfășurată între 3 și 9 octombrie 2025. Programul aduce în Capitală o selecție de proiecte curatoriate din artele vizuale, new media, performance, dans, arhitectură, film și modă. Săptămâna creativității se va încheia cu Romanian Fashion Week, cel mai important eveniment de modă din România, cu o tradiție de peste 25 de ani.

Găzduită de Muzeul Național de Artă al României, expoziția rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.