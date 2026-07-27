”Profețiile” lui Putin: aliații Kievului își vor lua înapoi teritoriile din Ucraina

Ucraina îşi va pierde, mai devreme sau mai târziu, teritoriile din vest, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin. E spune că aceste pământuri au aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României, conform TASS, preluată de News.ro.

Aliații vor lua teritoriile din vestul Ucrainei

”Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest. Sunt pământuri care au aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României. Poate că nu se va întâmpla mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă lucrurile la locul lor”. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu militari ai Marinei ruse.

Nu este pentru prima dată când președintele rus încearcă să agite spiritele în țările vecine Ucrainei. În timpul interviului cu Tucker Carslon, la începutul anului 2024, Putin a vorbit despre posibilitatea pierderii teritoriilor care au aparținut României și Ungariei. Iată fragmentul din interviu.

Putin, despre România și Ungaria în interviul cu Tucker Carlson

Vladimir Putin: După al Doilea Război Mondial, Ucraina a primit, pe lângă teritoriile care aparținuseră Poloniei înainte de război, și o parte din teritoriile care aparținuseră anterior Ungariei și României (cunoscute astăzi drept Ucraina de Vest). Astfel, României și Ungariei le-au fost luate unele dintre teritoriile lor, care au fost date Ucrainei și care încă fac parte din Ucraina. Prin urmare, în acest sens, avem toate motivele să afirmăm că Ucraina este un stat artificial, care a fost modelat după voința lui Stalin.

Tucker Carlson: Credeți că Ungaria are dreptul să-și recupereze teritoriile de la Ucraina? Și că alte națiuni au dreptul să revină la granițele lor din 1654?

Vladimir Putin: Nu sunt sigur dacă ar trebui să revină la granițele din 1654, dar având în vedere perioada lui Stalin, așa-numitul regim stalinist – care, după cum susțin mulți, a fost marcat de numeroase încălcări ale drepturilor omului și ale drepturilor altor state – se poate spune că ar putea revendica acele teritorii ale lor, deși nu au dreptul să facă acest lucru; cel puțin este de înțeles…”

Putin, în 2022: Polonia are un proiect de absorbție de teritorii

În 2022, de Ziua Unității Naționale în Rusia, Vladimir Putin a afirmat că Occidentul ar fi răspândit ”prostii istorice” despre al Doilea Război Mondial și rolul URSS. El spunea că în Polonia persistă ideea unui proiect ”de la mare la mare”. Varșovia ar urmări absorbția unor teritorii ucrainene. El a invocat discuțiile despre recuperarea unor regiuni din vestul Ucrainei, despre care a spus că au fost luate în trecut de la Polonia, Ungaria și România. Potrivit lui Putin, aceste teritorii au ajuns în componența Ucrainei în urma schimbărilor de frontieră din perioada sovietică. Atunci, Putin a spus că ”Rusia poate fi singura garanție reală, adevărată a statalității și suveranității Ucrainei”.

Atunci, MAE de la București a subliniat că războiul de agresiune declanșat de Rusia este o încălcare gravă și brutală a principiilor de drept internațional, inclusiv a suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei. ”În acest context, România reafirmă susținerea sa fermă pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, în frontierele sale recunoscute internațional”, a transmis MAE.

Harta lui Medvedev: Ucraina împărțită între Rusia, Polonia, România și Ungaria

Tot in 2022, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a publicat pe contul său de Telegram o hartă care arată Ucraina dezmembrată. Potrivit lui Medvedev, această hartă a fost creată de ”analiștii occidentali”. Conform hărții, teritoriul Ucrainei s-ar limita doar la regiunea Kiev, restul fiind sub administrarea Rusiei, a Poloniei, României și Ungariei.

Deputat polonez: Viktor Orban ne-a îndemnat să ocupăm teritorii ucrainene pe care să le împărțim

Si nu doar oficiali rusi au facut asemenea afirmatii. În 2019, un deputat liberal polonez (în opoțiție la acel moment) a venit cu o nouă perspectivă asupra politicii Ungariei față de Ucraina. Potrivit Onet.pl, deputatul Slavomir Nitras susținea că premierul Viktor Orban a propus guvernului Poloniei să ocupe teritorii din Ucraina, in 2104. ”În timpul crizei din Ucraina, Viktor Orban ne-a îndemnat să ocupăm teritorii ucrainene pe care să le împărțim. El visează la schimbarea granițelor in Europa, la fel ca Vladimir Putin (…) Orban este un om periculos și foarte inteligent”, a spus Nitras.

”Noi nu vrem să destabilizăm Europa. Cred că Orban trebuie înlăturat, pentru că ca este ca un măr putred. Îl știu pe Orban. Este un tip educat, știe limbi străine, știe să se învârtă în cercurile înalte. Nu se poate spune asta despre Jaroslaw Kaczynski. Orban este un politician inteligent. Pentru el este mai simplu, pentru UE este mai complicat”, a spus deputatul polonez.

Transcarpatia și minoritatea maghiară, invocate de Putin

În interviul cu Tucker Carlson din 2024, Putin a facut declarații legate de Transcarpatia, regiunea Ucrainei cu minoritate maghiară.

Tucker Carlson: I-ați spus lui Viktor Orbán că poate primi o parte din Ucraina?

Vladimir Putin: Niciodată. Nu i-am spus asta niciodată. Nici măcar o singură dată. Nici nu am avut vreo conversație pe această temă, dar știu de fapt cu certitudine că ungurii care trăiesc acolo au vrut să-și recupereze pământul lor istoric.

Apoi, Putin Putin a povestit că, în anii ’80, a vizitat vestul Ucrainei și a ajuns în Beregovo, unde a observat inscripții în rusă și maghiară și comunități maghiare care își păstrau limba, numele și tradițiile. El a subliniat că acești oameni se considerau maghiari și a folosit exemplul pentru a discuta despre presupuse încălcări ale drepturilor minorităților de către regimul instalat la Kiev în 2014.