Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă ar accepta funcţia de premier

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL), a vorbit în direct, cu Alessandra Stoicescu, la Antena 1, despre evenimentele politice ale momentului.

​Întrebat dacă ar accepta să fie premier, Ilie Bolojan a spus, citat de site-ul televiziunii: „În campanie se spun multe. În general se spun lucruri care plac şi se caută asocieri cu oameni care măcar să nu ne aducă pierderi. Nu e problemă de ce vrea cineva, de ce acceptă cineva”.

„Parlamentul României care va rezulta din votul românilor de duminică va avea un număr de partide. Acele partide, în funcţie de numărul de voturi pe care le primesc, vor avea un număr de parlamentari şi va trebui făcută o majoritate. Credeţi că un premier de la un partid care nu are un scor electoral relevant are autoritate de a face ceea ce trebuie? Indiferent ce ar fi potrivit, cine ar fi cel mai bun… La alegerile prezidenţiale am avut cei mai buni candidaţi pe care îi puteam avea? În turul 2 avem cei mai buni candidaţi?”, a declarat Ilie Bolojan, în platoul Observator.