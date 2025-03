Lasconi a dat cărţile pe faţă despre Soros

Lidera USR Elena Lasconi consideră că miliardarul american George Soros nu a făcut rău României, iar listele de sorosişti care circulă în spaţiul public sunt ”apucături fasciste”. Lasconi a fost întrebată, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV, dacă Soros a făcut rău României.

”Eu ştiu că asta este o întrebare pe care, dacă aţi adresa-o tuturor celor… Eu vă spun că nu vă răspunde nimeni. Dar eu am curajul să vă răspund şi să spun nu. Şi de ce spun asta? Pentru că m-am săturat să văd în spaţiul public tot felul de etichete sau liste. Liste! Astea sunt apucături fasciste. Liste cu oameni etichetaţi ca fiind sorosişti. Fraţilor, dacă aveţi dovezi, arătaţi-le! Eu nu am văzut nicio dovadă. Eu nu ştiu că Soros ar fi făcut ceva rău în România. Eu absolut sigur nu am beneficiat în viaţa mea de vreo bursă, de vreo treabă sau de vreo chestie cu Soros”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată de ce USR e etichetat drept sorosist, Elena Lasconi a răspuns: ”Eu ştiu că e foarte uşor să etichetezi. Şi, de regulă, se întâmplă lucrurile astea de către sistemele autocrate şi de dictaturi. Dacă eşti împotriva lor sau vii cu alte argumente, normal că atunci eşti sorosist”.

Un alt politician român care crede că bursele lui George Soros dedicate democraţiei au fost benefice este ministrul de Externe, Emil Hurezeanu. Hurezeanu l-a întâlnit o singură dată pe miliardarul american George Soros, la începutul anilor 2000, în România, când i-a luat un interviu. ”După câte ştiu eu, în general a făcut bine de-a lungul anilor, de-a lungul deceniilor”, a spus Emil Hurezeanu, la Prima TV