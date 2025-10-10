 Războiul tarifelor. Bursa americană se prăbuşeşte

Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife comerciale mult mai mari, acuzând Beijingul că devine ”foarte ostil” prin restricţiile impuse asupra exporturilor de metale rare – resurse esenţiale pentru industria tehnologică şi de apărare, transmite CNBC.

Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 560 de puncte (−1,2%), S&P 500 a scăzut cu 1,7%, iar Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 2,3%. Înaintea declaraţiilor lui Trump, indicii se aflau pe creştere, Nasdaq atingând chiar un nou maxim istoric intraday.

”Trebuia să mă întâlnesc cu preşedintele Xi în două săptămâni, la summitul APEC din Coreea de Sud, dar acum nu mai pare niciun motiv să o fac. Luăm în calcul o creştere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite.”, a scris Trump pe Truth Social.

Beijingul a anunţat recent măsuri suplimentare de control asupra pieţei metalelor rare, obligând companiile străine să obţină licenţe de export pentru orice produs care conţine peste 0,1% din aceste materiale strategice.

”Aşteptările pentru un nou acord comercial cu China au dispărut complet”, a declarat Jeff Kilburg, fondatorul KKM Financial.

Acţiunile companiilor tehnologice expuse pe piaţa chineză au condus declinul: Nvidia a pierdut peste 2%, AMD peste 5%, iar Tesla mai mult de 3%. În acelaşi timp, preţul petrolului american a scăzut pe fondul temerilor că noile tarife ar putea reduce cererea globală.

”Nu e surprinzător că tehnologia este sectorul cel mai afectat, având în vedere dependenţa mare de China atât în producţie, cât şi ca piaţă de desfacere”, a explicat Art Hogan, strateg-şef la B. Riley Wealth.

Declinul de vineri a şters câştigurile săptămânale ale indicelui S&P 500, care se îndreaptă acum spre o pierdere de peste 1%, în timp ce Nasdaq şi Dow Jones ar putea încheia săptămâna cu scăderi de peste 1%, respectiv 2%.

Pe lângă tensiunile comerciale, incertitudinea este amplificată de blocajul bugetar al guvernului SUA, aflat deja în a zecea zi, fără semne de progres în negocierile dintre republicani şi democraţi. Administraţia a început deja concedierile temporare ale angajaţilor federali, a anunţat directorul bugetar Russell Vought.

”Relaţiile cu a doua economie a lumii au devenit semnificativ mai dificile. E greu de spus cât va dura până se va reveni la masa negocierilor – dar cu siguranţă nu pare că se va întâmpla prea curând”, a avertizat Hogan.